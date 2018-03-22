Волгоградская облдума запретила убивать бездомных животных

Из закона Волгоградской области об отлове и содержании бездомных животных удалена строка об их уничтожении. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня депутаты облдумы на очередном заседании единогласно поддержали поправки в региональный закон №94-ОД. Ни вопросов, ни выступлений по этому вопросу в зале заседаний не возникло. Коррективы были названы техническими – в целях приведения в соответствие регионального закона с федеральным.

В комитете ветеринарии Волгоградской области уверяют, что и ранее муниципальные службы безнадзорных животных, собак, в частности, не убивали. «Необходимость внесения поправок в закон вызвана неоднозначной трактовкой понятия «уничтожение» со стороны общественности. Для того, чтобы избежать разночтений, пресечь возможность злоупотребления полномочиями и защитить животных, и разработаны поправки в областной закон», - пояснила глава профильного ведомства Галина Аликова.

Согласно предыдущей редакции закона №94-ОД, муниципальным образованиям передавались государственные полномочия «по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных» и субвенции на эти цели. Из расчета бюджетного финансирования строка «уничтожение» теперь также удаляется. Примечательно, что из-за вносимых в закон корректив органам власти пришлось отменить несколько конкурсов по отлову безнадзорных животных. «Документы направлены на доработку с учетом изменений в законодательстве», - пояснила председатель областного комитета ветеринарии.

В 2017 году в Волгоградской области, согласно данным комитета ветеринарии, отловили 2094 безнадзорных животных, что на 62% больше, чем в 2016 году. Чиновники в регионе насчитали 32422 бездомных существ, из них – 19 257 особей не имеют признаков наличия хозяев. Главам муниципалитетов и городских округов комитет ветеринарии рекомендовал заняться решением этой проблемы. В частности, предлагается создавать места для содержания и передержки отловленных животных.

Также напомним, что недавно тема бродячих собак поднималась в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Так, оргкомитет «Россия-2018» и министерство спорта выступили с инициативой обязать города-организаторы матчей открыть для четвероногих приюты.