Суд напомнил мэрии Волгограда о безопасности дорожного движения

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным бездействие администрации Волгограда в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, принятым решением от 1 марта на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить нарушения. В частности, речь идет о проведении ремонта асфальтобетонного покрытия дорог, установке дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесении горизонтальной и вертикальной дорожной разметок, приведении обочин в соответствие с требованиями ГОСТа и т.д.. Всего в списке – 15 объектов.

Поводом для обращения в суд явилось нарушение со стороны администрации Волгограда действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, выявленные в ходе прокурорской проверки состояния улично-дорожной сети Тракторозаводского района г. Волгограда. Решение суда не вступило в законную силу.







