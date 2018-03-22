





Смотрите сегодня в программе: депутаты Волгоградской областной думы удивили главного полицейского региона вопросами и предложениями. Одно дело референдум провести, другое - исполнить волю жителей: областным и федеральным законодателям предстоит хорошо поработать. Чемпион Европы по кикбоксингу не признает обвинений: в суде начали рассматривать дело известного волгоградского спортсмена и его друзей. Старой теплотрассе - новые трубы: «Концессии теплоснабжения» развернули созидательную деятельность на участке улицы Советской в центре Волгограда.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



