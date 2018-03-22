В Волгограде только одному участнику "забастовки избирателей" удалось добиться отмены штрафа

В ужасе пребывают жильцы девятиэтажки по улице Рионской,13 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» хозяин квартиры Сергей Куканов, второй день вся его семья устраняет последствия коммунального ЧП на своей кухне, где совсем недавно завершился ремонт. Сотрудники управляющей компании, героически сражаясь с затором в кухонном стояке на седьмом этаже, устроили потоп в квартире на втором. От пробки из закоксовавшихся стоков на верхних этажах сантехникам избавиться удалось, но к чему это привело?.. Фотографии, предоставленные в редакцию волгоградцем, говорят сами за себя. Вышеописанные события произошли накануне – после того, как черная жижа, похожая на мазут, залила...