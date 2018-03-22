Житель Волгограда побил кондуктора за отказ принять мелочь

К штрафу в размере 30 тысяч рублей приговорен житель Волгограда, ударивший кондуктора за отказ принять оплату за проезд мелочью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, в мае 2017 года мужчина, который работает монтажником в частной фирме, находясь в трамвае маршрута №11 ударил женщину-кондуктора. Инцидент произошел рано утром в районе остановки "Судоверфь" в Красноармейском районе. Монтажник пояснил суду, что около 7 утра сел в вагон общественного транспорта. К нему подошла кондуктор и попросила оплатить проезд, он достал из кармана мелочь и высыпал ей в руку. Кондуктор возмутилась, обругала его, за что и получила оплеуху по щеке. В результате, как указано в постановлении, потерпевшей было причинено "телесное повреждение в виде тупой травмы мягких тканей головы". На суде монтажник не соглашался с тем, что от его пощечины у кондуктора могла возникнуть гематома теменной области. Однако он пытался загладить свою вину, предлагал потерпевшей деньги в сумме 10 тысяч рублей, но она отказалась. Женщина-кондуктор рассказала суду свою историю: обвиняемый был пьян, за проезд платить отказывался, а когда она начала настаивать, ударил. Суд признал монтажника виновным в совершении административного правонарушения по статье "Побои", назначив наказание в виде штрафа. Постановление может быть обжаловано в установленные сроки.



