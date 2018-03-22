|Расследования
|22.03.2018 16:03
Житель Волгограда побил кондуктора за отказ принять мелочь
К штрафу в размере 30 тысяч рублей приговорен житель Волгограда, ударивший кондуктора за отказ принять оплату за проезд мелочью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, в мае 2017 года мужчина, который работает монтажником в частной фирме, находясь в трамвае маршрута №11 ударил женщину-кондуктора. Инцидент произошел рано утром в районе остановки "Судоверфь" в Красноармейском районе. Монтажник пояснил суду, что около 7 утра сел в вагон общественного транспорта. К нему подошла кондуктор и попросила оплатить проезд, он достал из кармана мелочь и высыпал ей в руку. Кондуктор возмутилась, обругала его, за что и получила оплеуху по щеке. В результате, как указано в постановлении, потерпевшей было причинено "телесное повреждение в виде тупой травмы мягких тканей головы". На суде монтажник не соглашался с тем, что от его пощечины у кондуктора могла возникнуть гематома теменной области. Однако он пытался загладить свою вину, предлагал потерпевшей деньги в сумме 10 тысяч рублей, но она отказалась. Женщина-кондуктор рассказала суду свою историю: обвиняемый был пьян, за проезд платить отказывался, а когда она начала настаивать, ударил. Суд признал монтажника виновным в совершении административного правонарушения по статье "Побои", назначив наказание в виде штрафа. Постановление может быть обжаловано в установленные сроки.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Общество
|22.03.2018 18:59
Из закона Волгоградской области об отлове и содержании бездомных животных удалена строка об их уничтожении. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня депутаты облдумы на очередном заседании единогласно поддержали поправки в региональный закон №94-ОД. Ни вопросов, ни выступлений по этому вопросу в зале заседаний не возникло. Коррективы были названы техническими – в целях приведения в соответствие регионального закона с федеральным. В комитете ветеринарии Волгоградской области уверяют, что и ранее муниципальные службы безнадзорных животных, собак, в частности, не убивали. «Необходимость внесения поправок в закон вызвана неоднозначной трактовкой...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.03.2018 17:52
Установка памятного знака в честь воинов-казахстанцев не повлечет за собой изменения особенностей достопримечательного места «Мамаев курган» - место ожесточенных боев в 1942-1943 годах». Таково заключение завершенной государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. С просьбой об установке знака обратились общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд и благотворительный фонд «Наследие Казахстана». В настоящее время на главной высоте России установлено девять памятных знаков в честь воинов-связистов, воинов-железнодорожников, а также в честь участников Сталинградской битвы воинов Карачая и Балкарии, воинов Осетии – Алании,...
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|Аналитика
|22.03.2018 17:16
Средние ставки аренды квартир посуточно в городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018 в период с 15 по 22 июня 2018 года, посчитали специалисты аналитического центра ЦИАН и выяснили, что они составляют в среднем 38 тыс. руб. За неделю проживания придется выложить около 263 тыс. руб. При этом разброс цен на практически идентичную услугу - 7-дневную аренду квартиры - очень велик и варьируется от 9 тыс. руб. до 73 тыс. руб. В Волгограде, судя по данным исследования, сообщает ИА «Высота 102», за однокомнатную квартиру площадью 31,2 кв. метра гостям придется выложить в среднем 31,2 тыс. рублей, за двухкомнатную площадью 45-65 кв....
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|Происшествия
|22.03.2018 16:53
Прорыв на магистральном водоводе произошел в Краснооктябрьском районе на Первой продольной магистрали. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, разрушение трубы диаметром 800 мм произошло напротив дома № 63 по проспекту Ленина. Трубопровод снабжает водой административные и офисные здания. В настоящее время воды нет в торговом комплексе "Стройград", во Дворце спорта и в гостинице "Сталинград". Жилые дома в зону отключения не попали. Учитывая, что коммунальная авария произошла прямо на транспортной магистрали, во время ремонта наблюдается сужение проезжей части. Движение транспорта на данном участке затруднено. Аварийно-восстановительные работы проводят "Концессии водоснабжения". Известно, что трубопровод ветхий, ему более...
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|Борьба с коррупцией
|22.03.2018 15:31
Сегодня у начальника главка МВД по Волгоградской области день удивлений. Удивлять генерала-лейтенанта не уставали депутаты Волгоградской областной думы, с которыми он встретился на парламентском часе, сообщает ИА «Высота 102». Объемное выступление начальника полиции региона было посвящено итогам работы ведомства за 2017 год. Александр Кравченко поделился успехами, трудностями и даже не стал скрывать откровенные промахи, которые имели место быть у главка. Тем не менее, нардепы припасли немало вопросов, некоторые из которых привели докладчика в изумление. Сначала депутат Татьяна Бухтина, впечатлившись опытом Ростова-на-Дону, предложила ввести на волгоградских дорогах реверсивное движение. Александр Кравченко, долгие годы живший и работавший в столице ЮФО,...
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|Борьба с коррупцией
|22.03.2018 15:24
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении главного инспектора государственной инспекции труда региона. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, чиновника обвиняют в том, что в ноябре минувшего года он получил 20 тысяч рублей за то, что помог директору одной из фирм избежать административной ответственности - штрафа в 110 тысяч рублей. Ранее с водителем коммерческой организации на производстве произошел несчастный случай, а документ, подтверждающий его психическое здоровье, у работодателя отсутствовал. Чиновник за вознаграждение предоставил работодателю необходимую справку, датированную задним числом. Свою вину мужчина признал. Сейчас продолжается расследование уголовного дела. ...
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|Происшествия
|22.03.2018 14:40 (Обновлено: 22.03.2018 14:44)
Фигурантом уголовного дела стал 48-летний житель Волжского, обрызгавший из газового баллончика обогнавшего его водителя. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце февраля двое волжан 32 и 48 лет устроили на дороге гонки, поочередно вырываясь вперед. Однако оба были вынуждены остановиться на светофоре. Недовольный результатом заезда, 48-летний водитель “Suzuki” вышел из своего авто, подошел к своему сопернику на “KIA”и брызнул ему в лицо из газового баллончика, а потом уехал. Полицейские нашли хулигана, теперь ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Отметим, что свою вину мужчина не признает.
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|Экономика
|22.03.2018 14:34
Немецкий автоконцерн вывел на российский рынок долгожданную версию кроссовера для тех, кто пользуется автомобилем преимущественно в городе и особо ценит ряд функций, существенно облегчающих передвижение в плотном трафике мегаполиса. Об отличительных чертах версии City рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» - официальном дилере Volkswagen. Богатый функционал Tiguan City Volkswagen Tiguan City1 – специальная версия популярного кроссовера, включающая эксклюзивный набор технологий в базовом исполнении: • адаптивный круиз-контроль, регулирующий скорость автомобиля в диапазоне от 0 до 100 км/ч; • мультимедийное оборудование, благодаря которому информация с экрана смартфона отображается на дисплее информационно-развлекательной системы; • система мониторинга слепых зон вокруг автомобиля; ...
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|Экономика
|22.03.2018 13:58
«Концессии теплоснабжения» продолжают реконструкцию тепловой сети, пролегающей по улице Советской в границах улиц Володарского и Ленина. Всего здесь предстоит заменить изношенную теплотрассу протяженностью 136 метров, введенную в эксплуатацию более 20 лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102», на данный момент уже завершены земляные работы, специалисты приступили к демонтажу старых труб. Как пояснил информагентству директор по капитальному строительству "Концессий теплоснабжения" Александр Белов, пролегающая на улице Советской тепловая магистраль - один из ключевых объектов инвестиционной программы компании. От её надежности зависит качественное теплоснабжение значительной части Центрального района. На протяжении последних пяти лет ее «латали» не менее...
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|Происшествия
|22.03.2018 13:43
В ужасе пребывают жильцы девятиэтажки по улице Рионской,13 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» хозяин квартиры Сергей Куканов, второй день вся его семья устраняет последствия коммунального ЧП на своей кухне, где совсем недавно завершился ремонт. Сотрудники управляющей компании, героически сражаясь с затором в кухонном стояке на седьмом этаже, устроили потоп в квартире на втором. От пробки из закоксовавшихся стоков на верхних этажах сантехникам избавиться удалось, но к чему это привело?.. Фотографии, предоставленные в редакцию волгоградцем, говорят сами за себя. Вышеописанные события произошли накануне – после того, как черная жижа, похожая на мазут, залила...
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|Расследования
|22.03.2018 13:10
К 2 годам лишения свободы приговорил суд Центрального района гражданина Армении Эдгара Хачатряна за мошенничество с ипотекой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2016 года Хачатрян занял у одного из жителей Волгограда 442 тысячи рублей под залог принадлежащей ему квартиры. Вместе с сообщниками он инсценировал заключение договора ипотеки. Для пущей убедительности злоумышленник посетил учреждение юстиции. Там он якобы зарегистрировал сделку, а после отдал волгоградцу фальшивый договор с поддельными печатями и штампами госоргана. После этого Хачатрян продал квартиру, а долг решил не отдавать. Попавшись на обмане, свою вину он полностью признал. Уголовное дело...
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|Астрахань
|22.03.2018 13:04
В Астрахани на протоке реки Серебряная Воложка в районе улицы Набережной спасли ребенка. Когда сообщение о дрейфующих на льдине детях поступило в областную спасательно-пожарную службу, сообщает ИА «Астрахань 24», - на помощь уже пришли очевидцы происшествия. В настоящее время выясняются подробности происшествия. Второй звонок в службу спасения поступил позже: в ледяной ловушке этой же протоки оказалась собака. Однако помощь спасателей и тут не потребовалась: животное также вызволили очевидцы.
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|Общество
|22.03.2018 12:57
Танец в исполнении беспилотников, выставку спасательной техники и многое другое покажут волгоградцам сотрудники регионального управления МЧС. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, пожарно-спасательный флешмоб “Хоровод безопасности”, приуроченный к году культуры безопасности в системе МЧС России, пройдет в эту субботу на верхней террасе Центральной набережной. Гостей праздника ждут также конкурсы и танцы. На выставке будут представлены не только современные, но и ретро-образцы пожарной и водно-спасательной техники. Впервые в регионе выступит и группа беспилотной авиации областного ГУ МЧС России. Завершится праздник безопасности состязаниями по пожарному кроссфиту.
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|Экономика
|22.03.2018 12:47
Поменять мелочь на бумажные банкноты в банках Волгоградской области можно в оставшиеся дни марта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России, которое является инициатором акции «День приема монеты от населения». «Все знают русскую пословицу «Копейка рубль бережет». Однако мелочью рассчитываются сейчас не так часто, предпочитая хранить монеты дома. Проведение акции – отличный повод вернуть эти деньги в свой кошелек. Тем более что обменять их можно будет без комиссии», – отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Дмитрий Каменев. Планируется, что в офисах некоторых банков Волгоградской области акция продлится и в апреле. По...
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|Общество
|22.03.2018 12:46
Губернатор Андрей Бочаров не сомневается, что Госдума России примет закон о переводе времени в Волгоградской области на час вперед от московского после поступления соответствующего проекта из областной думы. Как передает ИА "Высота 102", об этом глава региона заявил сегодня в общественной палате Волгоградской области. Напомним, сегодня на заседании областной думы ее председатель Николай Семисотов дал поручение комитету по охране здоровья подготовить федеральный законопроект о переводе в Волгоградской области стрелок часов. На следующем заседании депутаты намерены его рассмотреть, а затем направить в Госдуму. Общественникам губернатор сообщил, что решение, принятое на региональном референдуме, будет обязательно исполнено несмотря на то, что...
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22 марта 17:16
22 марта 16:03
Житель Волгограда побил кондуктора за отказ принять мелочь 12
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Расследования
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