Волгоградская земля «оскудела» на коррупционеров







Сегодня у начальника главка МВД по Волгоградской области день удивлений. Удивлять генерала-лейтенанта не уставали депутаты Волгоградской областной думы, с которыми он встретился на парламентском часе, сообщает ИА «Высота 102». Объемное выступление начальника полиции региона было посвящено итогам работы ведомства за 2017 год. Александр Кравченко поделился успехами, трудностями и даже не стал скрывать откровенные промахи, которые имели место быть у главка. Тем не менее, нардепы припасли немало вопросов, некоторые из которых привели докладчика в изумление. Сначала депутат Татьяна Бухтина , впечатлившись опытом Ростова-на-Дону, предложила ввести на волгоградских дорогах реверсивное движение. Александр Кравченко, долгие годы живший и работавший в столице ЮФО, позволил себе не согласиться с народной избранницей, поскольку на улицах Ростова, по его словам, регулярно происходят коллапсы.





Несерьезным показался генералу и вопрос другого парламентария. Юрий Чекалин полюбопытствовал, на каком месте среди других субъектов страны по борьбе с коррупцией находится Волгоградская область. Интерес у господина депутата отнюдь не праздный, а сугубо профессиональный – в регпарламенте он заведует комиссией по противодействию коррупции. Отвечая на вопрос, начальник ГУ МВД по региону дал понять, что мериться с другими регионами длиной списка из изобличенных коррупционеров он не собирается.

«Кто говорит, что это плохо, что мы оказались на первом месте? Это обыватели говорят, что, значит, больше всего коррупционеров в области. Но если правоохранители вместе с вами, депутатами, сработали хорошо и выявили больше коррупционеров, то, что в этом плохого, скажите, пожалуйста?», - депутат Чекалин явно наступил на больную мозоль генерала, ответ которого был очень эмоциональным. Генерал-лейтенант уверен, что если Волгоградская область будет «в хвосте» рейтинга регионов по выявляемости коррупционных преступлений, то «нас всех надо гнать поганой метлой, как начальников». Пока же судя по озвученным самим Кравченко данным, в этом направлении полиция работает «стахановскими» темпами. По итогам 2017 году число инициированных главком МВД дел о взятках в крупном и особо крупном размере выросло на 47,7% по сравнению с предыдущим годом.

Однако добыча коррупционеров в промышленных масштабах – дело нелегкое, в том числе по причине того, что эти самые коррупционеры становятся редкими ископаемыми. Так, беседуя со «слугами народа» главный полицейский области посетовал, что невозможно бесконечно требовать от силовиков громких страшных коррупционных дел. «Вы посмотрите, какие сроки дают суды за коррупцию? 14 лет вон главе дали ! (экс-главе Городищенского района Сергею Мамонтову, - прим.ред.) Вдумайтесь! Ну, конечно же, наверное, многие делают выводы и не совершают коррупционных действий», - заключил начальник ГУ МВД по региону.



