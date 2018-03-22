



Средние ставки аренды квартир посуточно в городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018 в период с 15 по 22 июня 2018 года, посчитали специалисты аналитического центра ЦИАН и выяснили, что они составляют в среднем 38 тыс. руб. За неделю проживания придется выложить около 263 тыс. руб.

При этом разброс цен на практически идентичную услугу - 7-дневную аренду квартиры - очень велик и варьируется от 9 тыс. руб. до 73 тыс. руб. В Волгограде, судя по данным исследования, сообщает ИА «Высота 102», за однокомнатную квартиру площадью 31,2 кв. метра гостям придется выложить в среднем 31,2 тыс. рублей, за двухкомнатную площадью 45-65 кв. метров – 37,5 тыс. рублей, трехкомнатную метражом 65-80 – 63,9 тыс., четырехкомнатная обойдется в сумму свыше 80 тыс. рублей. Таким образом, средняя стоимость аренды жилья в Волгограде на время ЧМ обойдется более чем в 42 тыс. руб.

Самые доступные предложения по аренде квартир представлены в Сочи (9 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (14 тыс. руб.). На третьем месте по доступности размещения Казань (30,0 тыс. руб.). Ниже среднего уровня будет стоить аренда жилья в Самаре (33,1 тыс. руб.) и Калининграде (33,4 тыс. руб.).

Самые высокие ставки аренды, не считая столицы - в Саранске и Ростове-на-Дону, т.е., в городах, которые никогда не являлись заметными туристическими центрами, а относительно немногочисленные гостиницы оказались забронированы заранее или зарезервированы под официальные делегации.

Использовались данные международных систем бронирования, учитывались предложения по аренде квартир на 7 суток (с 15 по 22 июня 2018 года, т.е. на первую неделю группового турнира). Объем выборки составил более 16 тыс. лотов. В указанный период в этих городах пройдет не менее 2 матчей с участием 4 разных команд.



