Volkswagen представляет специальную версию Tiguan City

Немецкий автоконцерн вывел на российский рынок долгожданную версию кроссовера для тех, кто пользуется автомобилем преимущественно в городе и особо ценит ряд функций, существенно облегчающих передвижение в плотном трафике мегаполиса. Об отличительных чертах версии City рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» - официальном дилере Volkswagen.





Богатый функционал Tiguan City

Volkswagen Tiguan City1 – специальная версия популярного кроссовера, включающая эксклюзивный набор технологий в базовом исполнении: – специальная версия популярного кроссовера, включающая эксклюзивный набор технологий в базовом исполнении:

• адаптивный круиз-контроль, регулирующий скорость автомобиля в диапазоне от 0 до 100 км/ч;

• мультимедийное оборудование, благодаря которому информация с экрана смартфона отображается на дисплее информационно-развлекательной системы;

• система мониторинга слепых зон вокруг автомобиля;

• аудиосистема с цветным 8-дюймовым дисплеем;

• камера заднего вида и еще с множеством полезных опций.

Одна из особенностей комплектации этой версии популярного кроссовера – система полуавтоматической парковки Park Assist2, которая особенно полезна для жителей крупных мегаполисов. В качестве дополнительных бонусов Tiguan City оснастили функцией автоматического закрытия багажника и системой запуска двигателя без ключа. Инженеры Volkswagen сделали всеми любимый кроссовер Tiguan не только выносливым и надежным, но еще высокотехнологичным и адаптированным к жестким условиям эксплуатации на наших дорогах.





Комплектации Volkswagen Tiguan City

Немецкий концерн предлагает большой выбор силовых агрегатов для Tiguan City. Владельцу автомобиля доступно пять комбинаций двигателя и трансмиссии. Все они имеют роботизированную коробку DSG:

• Бензиновый турбированный мотор объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с. В этом случае у автомобиля переднеприводная подвеска. Разгоняется он от 0 до 100 км всего за 10,5 секунды. Максимальной скорости достигает 190 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле весьма скромный – 6,1 л на 100 км.

• Бензиновый турбированный двигатель объемом 1,4 литра мощностью 150 л.с. Автомобиль поставляется как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. С места отметку в 100 км/ч машина преодолевает всего за 9,2 секунды. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л.

• Бензиновый турбированный двигатель объемом 2.0 л и мощностью 180 л.с. Машина разгоняется до 100 км за 7,7 секунды при расходе в смешанном цикле 8,0 литра на 100 км. В этой версии автомобиль поставляется только с полным приводом.

• Турбодизель объемом 2,0 л мощностью 150 лошадиных сил. Автомобиль предлагается только в полноприводном варианте. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 9,3 секунды. Потребление топлива – 6,3 л на 100 км в смешанном цикле.

Volkswagen Tiguan City – это больше, чем кроссовер. Автомобиль повышенной проходимости обладает достойными спортивными задатками, особенно в комплектации с двухлитровыми турбированными агрегатами.





Ходовые качества

Volkswagen Tiguan City спроектирован на модульной платформе MQB3, которая отлично зарекомендовала себя на российских дорогах. В версии City кроссовер оснащен модернизированной подвеской, которая была перестроена для лучшего баланса управляемости и комфорта.













Автомобиль обладает ярко выраженными внедорожными качествами. В частности, клиренс 200 мм говорит о том, что на кроссовере можно легко преодолевать практически любые препятствия. При этом достаточно скромный диаметр разворота – 11,5 м.

Передняя подвеска Volkswagen Tiguan City представлена стойками McPherson4, а сзади немецкие инженеры расположили выносливую 4-рычажную конструкцию. Такие отличные ходовые характеристики делают кроссовер полноценным SUV, при этом не влияя на спортивные задатки автомобиля.





Обновленный дизайн Tiguan City

Внешний вид специальной версии Tiguan – это удачное сочетание компактности, стремительности и немецкого стиля. Автомобиль полностью соответствует выработанной в последние годы дизайнерской концепции Volkswagen, которая характеризуется:

• новым цветом кузова – белый металлик White Silver;

• выразительной оптикой;

• рельефной боковой частью;

• расширенными колесными арками;

• 17-дюймовыми легкосплавными дисками Woodstock5;

• агрессивными деталями кузова.

Машина поставляется с фирменными легкосплавными дисками, которые не только обеспечивают динамику, но и гармонично вписываются в основную дизайнерскую концепцию. Это не просто утилитарный внедорожник, а полноценный городской кроссовер, на котором приятно ездить и по автострадам, и по узким улочкам.





Инновационное оснащение уже в базовом исполнении

Внутреннее пространство Volkswagen Tiguan City по-немецки эргономично и лаконично. Здесь преобладает минимализм с элементами спорта. Особое внимание привлекают удобные спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой, которые обиты эксклюзивной тканью Cushon с аутентичным рельефом. Заслуживает отдельного внимания мультируль с кожаной оплеткой и подогревом. Приборная панель по-немецки идеальна. Все данные легко считываются, а в оформлении нет ни одной лишней детали.













Сохраняя утилитарность, присущую моделям Volkswagen, новая версия Tiguan City во многом опережает своих конкурентов, оставаясь надежным, вместительным и экономичным автомобилем для городских и загородных поездок. Если учесть его привлекательную цену, то можно однозначно сказать, что это одно из самых лучших предложений в классе внедорожников.









1 Фольксваген Тигуан Сити 2 Парк Ассист 3 МКьюБ 4 МакФерсон 5 Вудсток 6 Кашон



