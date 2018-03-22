Власти Волгограда и области призывают «засучить рукава» к ЧМ-2018

Читатель ИА «Высота 102» Иво Васильев проехал по городу в преддверии ЧМ-2018 и пришел к выводу, что нужно еще очень многое успеть сделать к этому футбольному событию в городе, который посетят тысячи гостей. Он прислал в редакцию несколько фото, которые произвели на него впечатление, и сопроводил их текстом.





Так, по словам волгоградца, остановка трамвая «Академия МВД» пребывает в ужасном состоянии и своим видом, убежден автор, «отпугивает» даже днем. Беспокоят читателя и пустующие помещения, выставленные на продажу за астрономические суммы или их аренда. В основном они в центре, но встречаются и в других районах.

Нуждается во внимании и вывеска стадиона «Динамо», так как в неизвестном направлении из нее испарилась буква. «А ведь он находится недалеко от вокзала, практически в самом сердце города», - переживает волгоградец.

По его мнению, не соответствует современным торговым стандартам и Центральный рынок.

На пересечении проспекта Жукова и улицы Рокоссовского завершен ремонт фасадов некоторых зданий. «А что с остальными? Их закроют щитами к приезду первых лиц или иностранных гостей?», – задается вопросом Васильев.

Волнует его и наведение порядка в торговых павильонах. «Побывав в разных уголках города, я увидел массу разнообразных киосков и помещений для торговли. Они стоят рядом с остановками, дорогами и домами. Если уж началась зачистка от несуразных киосков и ларьков, не отвечающих нормам, то это дело надо довести до конца, делать везде и во всех районах, а не для «показухи» в центре», - убежден автор письма в редакцию.

Проблемы города-миллионника не решить за месяц, - говорит Иво Васильев, - но если работать оперативно, а не «маскировать» дела, то результат будет.

Читатель информагентства отметил и положительные изменения в городе, среди которых - строительство стадиона «Волгоград Арена», который, по его словам, «красив во всех смыслах, отвечает всем требованиям FIFA и наверняка станет визитной карточкой города – героя», Нулевая продольная, которая поможет разгрузить основные магистрали, современные, удобные, светлые и гостеприимные новые терминалы аэропорта, ремонт Комсомольского путепровода, обновление больниц, открытие ДЮЦ, ремонт дорог, фасадов некоторых домов, новые остановки с дисплеями и картинами, хотя этим может похвастаться не весь город, и многое другое.

«Туристическая привлекательность у Волгограда есть, исторические и памятные места тоже, - заключает волгоградец. - Меня многие поддержат, ведь приятнее жить в ухоженном и красивом мегаполисе, нежели в иллюзорном городе несбывшихся надежд».







