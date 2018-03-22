На улице Советской Волгограда демонтируют старую теплотрассу









«Концессии теплоснабжения» продолжают реконструкцию тепловой сети, пролегающей по улице Советской в границах улиц Володарского и Ленина. Всего здесь предстоит заменить изношенную теплотрассу протяженностью 136 метров, введенную в эксплуатацию более 20 лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102», на данный момент уже завершены земляные работы, специалисты приступили к демонтажу старых труб.

Как пояснил информагентству директор по капитальному строительству "Концессий теплоснабжения" Александр Белов, пролегающая на улице Советской тепловая магистраль - один из ключевых объектов инвестиционной программы компании. От её надежности зависит качественное теплоснабжение значительной части Центрального района. На протяжении последних пяти лет ее «латали» не менее 50 раз. Реконструкция проходит без прекращения теплоснабжения благодаря установке дополнительной запорной арматуры диаметром 500 мм и переключению потребителей на резервную магистраль.

После реконструкции здесь начнется комплексный ремонт дорожного покрытия. «Как жители города мы хотим, чтобы Волгоград был красивым и комфортным для проживания. А замена трубопровода - необходимое условие реконструкции дорожного полотна. Мы постоянно взаимодействуем с администрацией города, и все наши работы синхронизированы с дорожными службами», - пояснил Александр Белов.

Стартовавшие 12 марта работы компания планирует завершить уже к лету - в намеченные сроки.

Напомним, объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда в 2017 году составил 1,85 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".