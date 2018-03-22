В Волгограде завлекают футбольных болельщиков туалетами

Заведения общепита Волгограда при подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 решили не ограничиваться разработкой специального меню и обучением персонала иностранным языкам. Чтобы привлечь болельщиков, бары, кафе и пабы начали переоборудовать туалеты.

Сетки-освежители, нейтрализующие неприятные запахи и препятствующие попаданию мусора в сток, создатели проекта предложили стилизовать под зеленое футбольное поле, на котором имеется мяч и смонтированы ворота, куда нужно забить гол, - заявили ИА «Высота 102» создатели новшества. Успех, как и в настоящем футболе, зависит от стратегии и физических возможностей игрока. Готовы поддержать увлечение футболом торговые и офисные центры, кинотеатры и даже аэропорты. По утверждению организаторов проекта, футбольные аксессуары они поставляют во все города, где пройдут игры ЧМ-2018.