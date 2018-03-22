Пойманному в Волгоградской области рецидивисту-нарушителю границы России грозит тюрьма

Незаконно пересекший границу России иностранец помещен в СИЗО на время следствия. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, такое решение принял Дзержинский районный суд. 33-летнего мужчину, уроженца одной из центральноазиатских республик, задержали на территории региона. Ранее он уже не раз нарушал миграционное законодательство и ему запретили въезжать в страну до 2026 года. После этого он пошел на хитрость - изменив свои персональные данные, получил на родине другой паспорт и уже с новым документом пересек границу РФ, а позже приехал в Волгоградскую область. Но обман раскрыли сотрудники погрануправления и нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ “Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации”. Теперь мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.