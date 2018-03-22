В краткосрочный план работ вошли восемь многоквартирных домов, семь из которых являются объектами культурного наследия, в том числе – знаменитый Дом Павлова . Как сообщили ИА «Высота 102» в Фонде капремонта, согласно условиям договоров, подрядчики капитально отремонтируют на этих объектах кровли и фасады, а также заменят инженерные сети.

Данные дома расположены в четырех районах г. Волгограда и находятся по следующим адресам:

– пос. Аэропорт, 11;

– ул. Мира, 26;

– пр-т им. Ленина, 32;

– пр-т, им. Ленина, 36;

– ул. Советская, 39;

– пр-т им. Ленина, 93;

– пр-т им. Ленина, 141;

– ул. Клинская, 32.

В фонде отмечают, что семь многоэтажек, за исключением дома № 11 в пос. Аэропорт, являются объектами культурного наследия регионального значения. Это значит, что проектно-сметная документация, разработанная для этих домов, сначала прошла тщательную историко-государственную экспертизу. Только после согласования с экспертами были одобрены планы капитального ремонта данных объектов: соответствующий контроль со стороны специалистов будет осуществляться на всем протяжении хода ремонтных работ.

Еще в 2017 году регоператор заключил договоры на проведение строительно-монтажных работ по семи объектам, исключение составляет лишь дом № 32 по ул. Клинской – этот дом вошел в краткосрочный план работ 2018 года и сейчас определяется подрядчик на создание проектно-сметной документации.

«Что же касается остальных домов, то, как только позволят погодные условия, отобранные в ходе электронных аукционов подрядчики приступят к началу ремонтных работ. На ряде объектов рабочие уже выставили строительные леса, очищают прилегающую к домам территорию для подвоза стройматериалов», — сообщили в Фонде.

Завершить капремонт данных объектов подрядные организации должны до конца мая 2018 года. Ход работ находится на особом контроле у руководства Фонда капремонта.



