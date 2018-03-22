







Депутат Волгоградской облдумы Татьяна Бухтина предложила перенимать опыт Ростова-на-Дону в плане организации дорожного движения. Как сообщает ИА "Высота 102", народная избранница высказала свое предложение сегодня на парламентском часе, где выступал начальник ГУ МВД России по региону Александр Кравченко.













Так, депутат поставила в пример Ростов-на-Дону, где на дорогах активно применяется реверсивное движение. Бухтина предложила попробовать применять это и в Волгограде. Все дело в том, что депутат каждый день добирается из Волжского в центр Волгограда минуя пробки, чем крайне недовольна. Александр Кравченко несколько удивился тому, что Ростов-на-Дону поставили в пример Волгограду. Генерал лейтенант полиции, который, к слову, является уроженцем Ростова-на-Дону и долгое время там служил, напомнил, что не приезжал в Ростов 9 лет, а недавно туда съездил и был неприятно удивлен напряженной дорожной обстановкой. Кравченко пояснил, что передвигаться по улицам Ростова-на-Дону можно только с 23 часов до 6 утра, а в рабочий день это крайне затруднительно. Однако начальник ГУ МВД по Волгоградской области отметил, что готов перенимать любые здравые идеи по организации дорожного движения, которые приведут к снижению заторов и пробок на дорогах. "Такие поручения будут", - заверил он депутатов.

Отметим, что транспортное сообщение из Волжского в Волгоград серьезно беспокоит депутата Бухтину. Недавно на одном из совещаний она сокрушалась по поводу "убитой" дороги через плотину ГЭС, по которой депутат ездит каждый день.



