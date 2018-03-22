



За 2017 год из полиции Волгоградской области "по негативным основаниям" было уволено 64 сотрудника. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", на парламентском часе в облдуме, посвященном итогам работы ведомства за прошлый год, заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко. Это меньше, чем в 2016 году, но все равно много, - отметил генерал лейтенант полиции. По его словам, это принципиальная позиция главка - сотрудники, которые дискредитировали ведомство, лишаются работы. За отчетный период по вине полицейских было совершено 122 ДТП, в двух случаях из которых сотрудники были пьяны. В отношении 25 полицейских за прошлый год возбуждено 31 уголовное дело, из которых 80% возбудили по инициативе службы собственной безопасности.



