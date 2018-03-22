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Общество
 22.03.2018 10:34

В Волгоградской области из полиции в 2017 году по негативным основаниям уволили 64 сотрудника


За 2017 год из полиции Волгоградской области "по негативным основаниям" было уволено 64 сотрудника. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", на парламентском часе в облдуме, посвященном итогам работы ведомства за прошлый год, заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко. Это меньше, чем в 2016 году, но все равно много, - отметил генерал лейтенант полиции. По его словам, это принципиальная позиция главка - сотрудники, которые дискредитировали ведомство, лишаются работы. За отчетный период по вине полицейских было совершено 122 ДТП, в двух случаях из которых сотрудники были пьяны. В отношении 25 полицейских за прошлый год возбуждено 31 уголовное дело, из которых 80% возбудили по инициативе службы собственной безопасности.

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Происшествия 22.03.2018 13:43

Новую кухню волгоградца затопило черной зловонной жижей из коммунального стояка В ужасе пребывают жильцы девятиэтажки по улице Рионской,13 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» хозяин квартиры Сергей Куканов, второй день вся его семья устраняет последствия коммунального ЧП на своей кухне, где совсем недавно завершился ремонт. Сотрудники управляющей компании, героически сражаясь с затором в кухонном стояке на седьмом этаже, устроили потоп в квартире на втором. От пробки из закоксовавшихся стоков на верхних этажах сантехникам избавиться удалось, но к чему это привело?.. Фотографии, предоставленные в редакцию волгоградцем, говорят сами за себя.  Вышеописанные события произошли накануне – после того, как черная жижа, похожая на мазут, залила...
Прочитана: 266 раз
Расследования 22.03.2018 13:10

К 2 годам лишения свободы приговорил суд Центрального района гражданина Армении Эдгара Хачатряна за мошенничество с ипотекой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2016 года Хачатрян занял у одного из жителей Волгограда 442 тысячи рублей под залог принадлежащей ему квартиры. Вместе с сообщниками он   инсценировал заключение договора ипотеки. Для пущей убедительности злоумышленник посетил учреждение юстиции. Там он якобы зарегистрировал сделку, а после отдал волгоградцу фальшивый договор с поддельными печатями и штампами госоргана. После этого Хачатрян продал квартиру, а долг решил не отдавать. Попавшись на обмане, свою вину он полностью признал. Уголовное дело...
Прочитана: 452 раз
Астрахань 22.03.2018 13:04

В Астрахани на протоке реки Серебряная Воложка в районе улицы Набережной спасли ребенка. Когда сообщение о дрейфующих на льдине детях поступило в областную спасательно-пожарную службу, сообщает ИА «Астрахань 24», - на помощь уже пришли очевидцы происшествия. В настоящее время выясняются подробности происшествия. Второй звонок в службу спасения поступил позже: в ледяной ловушке этой же протоки оказалась собака. Однако помощь спасателей и тут не потребовалась: животное также вызволили очевидцы. 
Прочитана: 218 раз
Общество 22.03.2018 12:57

Танец беспилотников покажет МЧС в небе Волгограда Танец в исполнении беспилотников, выставку спасательной техники и многое другое покажут волгоградцам сотрудники регионального управления МЧС. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, пожарно-спасательный флешмоб “Хоровод безопасности”, приуроченный к году культуры безопасности в системе МЧС России, пройдет в эту субботу на верхней террасе Центральной набережной. Гостей праздника ждут также конкурсы и танцы. На выставке будут представлены не только современные, но и ретро-образцы пожарной и водно-спасательной техники. Впервые в регионе выступит и группа беспилотной авиации областного ГУ МЧС России. Завершится праздник безопасности состязаниями по пожарному кроссфиту.
Прочитана: 333 раз
Экономика 22.03.2018 12:47

Монеты на банкноты: в Волгограде населению предлагают избавиться от мелочи Поменять мелочь на бумажные банкноты в банках Волгоградской области можно в оставшиеся дни марта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России, которое является инициатором акции «День приема монеты от населения». «Все знают русскую пословицу «Копейка рубль бережет». Однако мелочью рассчитываются сейчас не так часто, предпочитая хранить монеты дома. Проведение акции – отличный повод вернуть эти деньги в свой кошелек. Тем более что обменять их можно будет без комиссии», – отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Дмитрий Каменев. Планируется, что в офисах некоторых банков Волгоградской области акция продлится и в апреле. По...
Прочитана: 715 раз
Общество 22.03.2018 12:46

Волгоградский губернатор: принятое на референдуме решение о переводе времени будет исполнено Губернатор Андрей Бочаров не сомневается, что Госдума России примет закон о переводе времени в Волгоградской области на час вперед от московского после поступления соответствующего проекта из областной думы. Как передает ИА "Высота 102", об этом глава региона заявил сегодня в общественной палате Волгоградской области. Напомним, сегодня на заседании областной думы ее председатель Николай Семисотов дал поручение комитету по охране здоровья подготовить федеральный законопроект о переводе в Волгоградской области стрелок часов. На следующем заседании депутаты намерены его рассмотреть, а затем направить в Госдуму. Общественникам губернатор сообщил, что решение, принятое на региональном референдуме, будет обязательно исполнено несмотря на то, что...
Прочитана: 937 раз
Общество 22.03.2018 12:12

В Волгограде завлекают футбольных болельщиков туалетами Заведения общепита Волгограда при подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 решили не ограничиваться разработкой специального меню и обучением персонала иностранным языкам. Чтобы привлечь болельщиков, бары, кафе и пабы начали переоборудовать туалеты.    Сетки-освежители, нейтрализующие неприятные запахи и препятствующие попаданию мусора в сток, создатели проекта предложили стилизовать под зеленое футбольное поле, на котором имеется мяч и смонтированы ворота, куда нужно забить гол, - заявили ИА «Высота 102» создатели новшества. Успех, как и в настоящем футболе, зависит от стратегии и физических возможностей игрока.  Готовы поддержать увлечение футболом торговые...
Прочитана: 3032 раз
Общество 22.03.2018 12:00

В краткосрочный план работ вошли восемь многоквартирных домов, семь из которых являются объектами культурного наследия, в том числе – знаменитый Дом Павлова. Как сообщили ИА «Высота 102» в Фонде капремонта, согласно условиям договоров, подрядчики капитально отремонтируют на этих объектах кровли и фасады, а также заменят инженерные сети. Данные дома расположены в четырех районах г. Волгограда и находятся по следующим адресам:  – пос. Аэропорт, 11; – ул. Мира, 26; – пр-т им. Ленина, 32; – пр-т, им. Ленина, 36; – ул. Советская, 39; – пр-т им. Ленина, 93; – пр-т им. Ленина, 141; – ул. Клинская, 32. В фонде отмечают, что...
Прочитана: 438 раз
Расследования 22.03.2018 11:49

Незаконно пересекший границу России иностранец помещен в СИЗО на время следствия. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, такое решение принял Дзержинский районный суд. 33-летнего мужчину, уроженца одной из центральноазиатских республик, задержали на территории региона. Ранее он уже не раз нарушал миграционное законодательство и ему запретили въезжать в страну до 2026 года. После этого он пошел на хитрость - изменив свои персональные данные, получил на родине другой паспорт и уже с новым документом пересек границу РФ, а позже приехал в Волгоградскую область. Но обман раскрыли сотрудники погрануправления и нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело по...
Прочитана: 433 раз
Общество 22.03.2018 11:30

В Волгограде депутат облдумы удивила главного полицейского области предложением Депутат Волгоградской облдумы Татьяна Бухтина предложила перенимать опыт Ростова-на-Дону в плане организации дорожного движения. Как сообщает ИА "Высота 102", народная избранница высказала свое предложение сегодня на парламентском часе, где выступал начальник ГУ МВД России по региону Александр Кравченко.  Так, депутат поставила в пример Ростов-на-Дону, где на дорогах активно применяется реверсивное движение. Бухтина предложила попробовать применять это и в Волгограде. Все дело в том, что депутат каждый день добирается из Волжского в центр Волгограда минуя пробки, чем крайне недовольна. Александр Кравченко несколько удивился тому, что Ростов-на-Дону поставили в пример Волгограду. Генерал...
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Экономика 22.03.2018 11:15

В Волгоградской области трудящимся бесплатно помогут бороться в судах за выплату зарплат Сотрудники предприятий Волгоградской области, которым месяцами или даже годами не платят зарплату, смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Эту законодательную инициативу прокуратуры региона сегодня поддержала облдума, сообщает корр. ИА «Высота 102». Прокуроры обеспокоены многочисленными нарушениями прав трудящихся региона на своевременную и полную оплату труда. 90% задолженности по зарплате в области (409,5 млн рублей) имеют 16 организаций, проходящих процедуру банкротства. В подобных случаях сотрудникам ничего не остается, как вступать в арбитражные споры. «Поскольку указанные граждане длительное время не получают заработную плату по вине работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства, они находятся в сложной жизненной ситуации и не могут позволить...
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Расследования 22.03.2018 10:57

Накануне  в Дзержинском суде Волгограда состоялось заседание по обвинению Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова в вымогательстве и нанесении побоев. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», все подсудимые заявили, что они не понимают обвинения в инкриминируемых преступлениях и не согласны с ними. В судебном заседании присутствовал и один из потерпевших, бизнесмен из Красноармейского района Сергей Родионов. По версии следствия, именно у него Владимир Поташкин с 2015 года вымогал несколько миллионов рублей. В обвинительном заключении фигурирует и эпизод, произошедший летом прошлого года в ресторане «Гудини», где произошла драка с участием чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова, а также...
Прочитана: 3750 раз
Общество 22.03.2018 10:11

Спикер Волгоградской облдумы поручил подготовить проект закона о переводе времени в регионе Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов сегодня поручил комитету по охране здоровья подготовить проект федерального закона о переводе времени на территории региона. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", спикер заявил в ходе обсуждения повестки дня сегодняшнего заведения регпарламента. Николай Семисотов подчеркнул, что решение, принятое жителями региона на референдуме, обязательно к исполнению. Заявлению спикера предшествовало короткое выступление председателя облизбиркома Виктора Черячукина об итогах волеизъявления жителей по поводу перехода на московское время плюс 1 час.  Проект федерального закона, как ожидается, будет рассмотрен уже на следующем заседании областной думы. Затем его направят в Государственную думу РФ. Напомним, за перевод...
Прочитана: 4211 раз
Экономика 22.03.2018 10:02

Администрацию Волгоградской области, работодателей и профсоюзы усадят за стол переговоров Шумным, эмоциональным и резким на высказывания выдалось обсуждение в облдуме новой федеральной законодательной инициативы. Как сообщает ИА «Высота 102», на заседании комитета по бюджету и налогам внимание парламентариев приковал документ, разработанный в стенах администрации региона при участии областной прокуратуры. Проект федерального закона звучит так: «О создании публично-правовой компании по защите прав работников и о внесении изменений в ФЗ о банкротстве». Участникам обсуждения документ показался сырым и вызывающим немало вопросов.  Суть законодательной инициативы состоит в создании государственного компенсационного фонда, взносы в который в течение пяти лет должны вносить крупные работодатели. В случае банкротства предприятия долги по зарплате перед сотрудниками...
Прочитана: 603 раз
Общество 22.03.2018 09:54

Заплатить 3 тысячи рублей штрафа за продукты без надлежащих сопроводительных документов придется индивидуальному предпринимателю из Новониколаевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора, нарушение вскрыли во время инспекции сотрудники отдела ветеринарного контроля ведомства. В холодильнике общепита были обнаружены подозрительные пельмени со свининой без необходимых ветдокументов. А это, как подчеркнули в Россельхознадзоре, означает, что продукт может быть опасен для потребителя. И напомнили, что заключение ветеринара требуется как для продукции из мяса собственного производства, так и покупного.
Прочитана: 564 раз


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22 марта 12:12
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22 марта 12:00
В Волгограде начинаются активные работы по капитальному ремонту домов 2018 года
22 марта 11:30
В Волгограде депутат облдумы удивила главного полицейского области предложением Комментарии33Смотреть фотографии
22 марта 10:34
В Волгоградской области из полиции в 2017 году по негативным основаниям уволили 64 сотрудника Комментарии13Смотреть фотографии
22 марта 10:11
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