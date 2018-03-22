







Проект федерального закона, как ожидается, будет рассмотрен уже на следующем заседании областной думы. Затем его направят в Государственную думу РФ.

Напомним, за перевод стрелок часов проголосовали 58,82% или свыше 687 тысяч жителей региона от числа пришедших на выборы.

Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов сегодня поручил комитету по охране здоровья подготовить проект федерального закона о переводе времени на территории региона. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", спикер заявил в ходе обсуждения повестки дня сегодняшнего заведения регпарламента. Николай Семисотов подчеркнул, что решение, принятое жителями региона на референдуме, обязательно к исполнению. Заявлению спикера предшествовало короткое выступление председателя облизбиркома Виктора Черячукина об итогах волеизъявления жителей по поводу перехода на московское время плюс 1 час.