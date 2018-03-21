В Волгоградской области весна обоснуется в конце марта

Волгоградцы уже не чают: когда же в регионе установится настоящая весна, которая сменит аномально затянувшуюся зиму и обильные осадки в виде снега, ледяного дождя, обрушившиеся на город в марте. Природные катаклизмы не дают передышки и коммунальщикам, и дорожным службам, которые работают с серьезными нагрузками. Ситуацию с погодой ИА «Высота 102» комментирует начальник отдела гидрометеорологического обеспечения (ОГМО) Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

«Резкие перепады погодных условий, которые мы наблюдаем в течение последней недели, связаны с быстрой сменой атмосферных процессов и активной циклонической деятельностью. Циклоны приходят к нам то с запада, то с юго-запада, при этом перемещаются с большой скоростью. С циклонами, в свою очередь, тесно связана система атмосферных фронтов. С приходом теплых фронтов произошло аномальное распределение температуры, когда в верхних слоях атмосферы воздух оказался значительнее теплее, чем в нижних возле земли. Вследствие этого в городе выпали обильные осадки в виде дождя, со снижением температуры переходящие в снег, снег с дождем или ледяной дождь», - рассказала Наталья Ивановна. «Высокие скорости смены холодных и теплых воздушных масс приводят к аномальным режимам погоды. Такие погодные условия сохранятся в Волгограде до конца недели. В последние дни марта мы ожидаем днем плюсовые температуры и слабоотрицательные ночные показатели, а также небольшие осадки в отдельные дни», - комментируют в Волгоградском ЦГМС.

Такой холодный март в Волгограде бывает нечасто, подобная погода последний раз наблюдалась в 2012 году. Нормативные значения температуры на март составляют минус 1,9 градусов, среднемесячная норма осадков – 22 мм. Предварительный прогноз на месяц обещал температуру ниже нормы, а количество осадков для нашего региона – выше нормы. Во многом этот прогноз оправдался. «Настоящую весну мы ожидаем в конце марта - первых числах апреля», - обнадежил специалист.



