Пропавшего в Волгоградской области подростка ищут около 300 человек









Почти 300 человек ищут 15-летнего Артема Ожиганова, пропавшего в свой день рождения в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, каждый день 200 полицейских, 50 военнослужащих и 40 волонтеров участвуют в поисках подростка, исчезнувшего в городе-спутнике на прошлой неделе. Вечером 17 марта в полицию обратилась мама Артема. Она рассказала, что накануне ее сын ушел отмечать свой день рождения и не вернулся. Стражи порядка выяснили, что после праздника, в одном из торговых центров, он с друзьями вышел на улицу ждать такси. Но внезапно подросток попросил друга подержать рюкзак, где был сотовый телефон, и отлучился, сказав, что ненадолго. С тех пор его никто не видел. Позднее региональный СУ СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 180-185 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, носит длинную челку. Был одет в синюю куртку с серыми рукавами, камуфляжные брюки и кроссовки.

Всем, кто что-то знает о местонахождении школьника, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: дежурной части УМВД России по Волжскому 41-56-56, 41-56-92 либо "02".



