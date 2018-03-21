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Происшествия
 21.03.2018 20:11

В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газом

Три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102 “ в экстренных службах региона, ЧП  произошло вечером в одной из квартир дома №12 по улице Курчатова. Токсичным газом надышались две девочки двух и шести лет и их 26-летняя мама. Все они госпитализированы в БСМП №25. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.   

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Аналитика 21.03.2018 20:12

Смотрите сегодня в программе: новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту Волгограда обещают запустить в мае. Отвечать лично, на подчиненных не перекладывать: губернатор Волгоградской области напомнил, сколько дней до мундиаля и поставил задачи. Волгоградский ГДЮЦ станет билетным центром: объект расширит функции на время проведения матчей чемпионата мира. С песнями и надеждой на урожай: огородники наконец-то смогли уплыть навстречу новому дачному сезону на острове Сарпинский.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  ...
Прочитана: 3265 раз
Экономика 21.03.2018 19:06

Торговая сеть «Перекресток» открыла первый супермаркет в Волгограде Свой первый супермаркет в Волгограде сегодня открыла торговая сеть «Перекресток». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие нового магазина на Краснознаменской 9, в ТРЦ «Пирамида» пришли сотни волгоградцев. В новом магазине представлено свыше 15 000 наименований товаров на площади более 2000 кв. м.При этом ассортимент на 90% состоит из отечественной продукции. Особое место в нем занимают продукты местного производства. Для удобства посетителей продукция от локальных поставщиков выделена на полках специальным стоппером «Наше, Волгоградское».  Основной акцент торговая сеть делает на товарах категории «фреш» и «ультрафреш»: рыба, мясо и птица, молочная продукция,...
Прочитана: 1787 раз
Общество 21.03.2018 18:08

В Волжском подведены итоги рейтингового голосования Сегодня, 21 марта, в городе Волжский территориальная счётная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в 2018 году будет благоустроено 11 общественных территорий, которые получили наибольшую поддержку волжан.  Глава города Игорь Воронин отметил, что благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на одиннадцати территориях в этом году будут проведены работы по благоустройству: «Волжане сделали свой выбор – определили территории для первоочередного благоустройства. С каждым годом город становится более уютным и комфортным. Значительные преобразования ждут нас в следующем, юбилейном для Волжского, году....
Прочитана: 982 раз
Газетный киоск 21.03.2018 18:07

Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так...
Прочитана: 546 раз
Общество 21.03.2018 17:56

В Волгограде для борьбы с наледью задействовали танк МЧС Гусеничный путепрокладчик БАТ-М отправили на расчистку дороги в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, бульдозер, созданный на базе танка Т-54, будет бороться с ледяными торосами, которые образовались на улице Алюминиевая. На место тяжелую технику доставят на специальном грузовом трале. Дорожные препятствия образовались из-за мокрого снега, дождя и гололёда. Они мешают нормальному движению транспорта.
Прочитана: 748 раз
Культура 21.03.2018 17:48

Волгоградская художница приближает весну Уникальные уголки Волгограда и области, написанные с трогательной точностью и любовью, представлены в галерее детской школы искусств №11, где состоялось открытие первой персональной выставки художника и преподавателя школы Ольги Березницкой. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские зрители, выставка стала настоящим теплым солнечным лучиком для жителей Краснооктябрьского района, который согревает сердца в непогоду. «Представленные работы выполнены в разной технике и стилях: черно-белая графика, акварель, масло... И все - изящно, радостно, тепло, - говорит одна из посетительниц выставки Инна Каратыш. - Вот родная для многих арка у домов по проспекту имени Ленина 119-117, знакомая лесенка у детского сада...
Прочитана: 553 раз
Общество 21.03.2018 17:47

Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должником Более 32 миллионов рублей основной задолженности и свыше 16,9 миллиона рублей пени за просрочку будет взыскано с компании AJZ Engineering GmbH (Германия) в лице филиала общества с ограниченной ответственностью "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ", являющимся подрядчиком строительства Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно материалам дела, между ООО "Мармекс" из Москвы и филиалом немецкой компании в октябре 2016 года был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева,86. Была согласована и цена услуг...
Прочитана: 547 раз
Происшествия 21.03.2018 17:37

Пожилая волгоградка сегодня погибла от наезда мусоровоза в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло около 16.00 на улице Лазоревой недалеко от остановки Вторчермет. Задействованный в перевозке мусора со свалки из Кировского района на полигон в Светлоярском районе "КамАЗ" сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Позднее она скончалась от травм в больнице. 
Прочитана: 906 раз
Общество 21.03.2018 16:41

В Волгограде МУП «Центральный рынок» дождался реновации Комплексное обновление торговых павильонов, фасадов зданий и прилегающей территории ожидает Центральный рынок Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведется ремонт мясного корпуса. Подрядная организация уже демонтировала перегородки, установленные прежним арендатором, из-за которых торгующие работали в стесненных условиях. Предпринимателей временно переселили в соседний павильон. На очереди – мясо-молочный отдел, который также приведут в порядок. Здание Центрального рынка не ремонтировалось десятилетиями. В числе запланированных работ – и обновление фасада. Стены очистят от старого покрытия и оштукатурят...
Прочитана: 1998 раз
Происшествия 21.03.2018 16:38

Перевернувшийся прицеп грузовика на трассе Волгоград-Астрахань оставил полгорода без света Сегодня на 299-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся прицеп грузовика DAF. По сообщению УМВД по Астраханской области  44-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. В аварии мужчина не пострадал. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24".  «В результате ДТП высыпался перевозимый груз, предназначенный для нужд газоперерабатывающего завода. Он не представляет какой-либо опасности. Также из-за повреждения линии электропередачи без света осталась почти половина города Харабали», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителю...
Прочитана: 1092 раз
Расследования 21.03.2018 15:59

К 8 месяцам колонии строгого режима городской суд Волжского приговорил Виктора Воронцова, признанного виновным в нападении на врача скорой помощи. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 24 декабря прошлого года около полуночи. Воронцов выпивал в компании нескольких товарищей. Внезапно завязалась драка, во время которой одного из мужчин ударили по голове бутылкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но когда врачи приехали, волжанин ехать в больницу отказался. Тогда фельдшер стал оказывать медпомощь на месте. В этот момент Воронцов набросился на медика и стал его душить. Коллегам удалось отбить врача и вызвать полицию. Протрезвев, Воронцов признал...
Прочитана: 2157 раз
Телеком 21.03.2018 15:52

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» для своих абонентов готовит комплексный пакет услуг к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. В том числе разыграет более 5000 билетов. Для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.  «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И...
Прочитана: 608 раз
Общество 21.03.2018 14:48

На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид Слуцкий В региональном отделении Общероссийского народного фронта Волгоградской области состоялось подведение итогов и награждение победителей и участников всероссийского квеста ОНФ «18 мгновений весны». Это была игра по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах, которые были реконструированы или вновь построены в регионах страны за последние годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, в  качестве локаций в Волгограде были зашифрованы такие объекты, как автомобильный мост через Волгу, парк Дружбы в Центральном и парк «70-летия Победы» в Краснооктябрьском районах, автодорожный тоннель на улице Тулака Советского района, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова,...
Прочитана: 1516 раз
Расследования 21.03.2018 14:33

В Волгограде депутату Щуру продлили абонемент на пребывание в СИЗО Депутату Волгоградской городской думы Евгению Щуру, обвиняемому в мошенничестве с автостраховкой, продлили  срок содержания под стражей. Как сообщили  ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, арест продлен до 13 июня. К тому моменту общее время, проведенное в СИЗО, составит полтора года. Завтра областной суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении другого нардепа - Алексея Зверева, а также экс-депутата гордумы Федора Литвиненко. Все они проходят по одному уголовному делу о многомиллионных аферах с ОСАГО. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. ...
Прочитана: 3872 раз
Спорт 21.03.2018 14:14

В Волгограде ГДЮЦ на время проведения ЧМ-2018 вместит билетный центр Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской  во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов,...
Прочитана: 4669 раз


21 марта 20:12
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В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газом
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21 марта 16:38
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