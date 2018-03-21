Торговая сеть «Перекресток» открыла первый супермаркет в Волгограде









Свой первый супермаркет в Волгограде сегодня открыла торговая сеть «Перекресток». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие нового магазина на Краснознаменской 9, в ТРЦ «Пирамида» пришли сотни волгоградцев.

В новом магазине представлено свыше 15 000 наименований товаров на площади более 2000 кв. м.При этом ассортимент на 90% состоит из отечественной продукции. Особое место в нем занимают продукты местного производства. Для удобства посетителей продукция от локальных поставщиков выделена на полках специальным стоппером «Наше, Волгоградское».













Основной акцент торговая сеть делает на товарах категории «фреш» и «ультрафреш»: рыба, мясо и птица, молочная продукция, овощи и фрукты. Здесь покупатели могут выбрать также и продовольственные товары, косметику, бытовую химию и многое другое. Кроме того, в супермаркете имеется собственный кулинарный цех и пекарня: салаты, горячие блюда и хлеб готовятся прямо здесь.













Для удобства посетителей в магазине предусмотрена цветовая навигация. В зеленом зале можно найти овощи и фрукты, в желтом – выпечку, в красном – мясо и колбасные изделия, в синем – рыбу.













Как поясняют в «Перекрестке», цены в магазине вполне демократичные. Кроме того, в супермаркете регулярно проводятся промо-акции, в которых еженедельно участвует до нескольких сотен товаров, а пенсионерам в будние дни с 09:00 до 13:00при предъявлении пенсионного удостоверения здесь предоставляется 10% скидка.

Как прокомментировал журналистам волгоградских СМИ директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекресток» Андрей Новокшонов, наша цель—обеспечить качественными услугами современной торговли все категории покупателей безотносительно их места жительства и социальных категорий.













«Мы работаем для самого широкого круга покупателей – среди них и студенты, и пенсионеры. Открыв сегодня первый супермаркет в Волгограде, мы делаем еще один уверенный шаг в этом направлении. В ближайшие дни начнет свою работу второй супермаркет нашей сети в городе. Он будет на Рабоче-Крестьянской улице, 9б. Летом мы планируем открытие еще одного супермаркета в Волжском, на проспекте Ленина, 100»,— отметил Андрей Новокшонов.

Открытие нового магазина отметила и заместитель председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области - Калмыкова Виолетта Викторовна:«Развитие компании и появление каждого нового торгового объекта вносит большой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Волгоградской области, обеспечивая жителей широким ассортиментом доступных качественных товаров и создавая новые рабочие места».

Напомним, в Волгоградской области до сегодняшнего дня работал один супермаркет торговой сети «Перекресток», который расположен в городе Волжский, по адресу Профсоюзов, д. 1Б (ТРК «Планеталето»).

Торговая сеть «Перекресток» является лидером рынка России по продажам в формате «супермаркет». На 31 декабря 2017 года сеть включала в себя 638 торговых объектов, расположенных в 122 городах и населенных пунктах России.







