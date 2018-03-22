Накануне в Дзержинском суде Волгограда состоялось заседание по обвинению Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова в вымогательстве и нанесении побоев. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», все подсудимые заявили, что они не понимают обвинения в инкриминируемых преступлениях и не согласны с ними. В судебном заседании присутствовал и один из потерпевших, бизнесмен из Красноармейского района Сергей Родионов. По версии следствия, именно у него Владимир Поташкин с 2015 года вымогал несколько миллионов рублей. В обвинительном заключении фигурирует и эпизод, произошедший летом прошлого года в ресторане «Гудини», где произошла драка с участием чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова, а также Сергея Родионова и Константина Братиште.

На судебное заседание пришел и бизнесмен из Красноармейского района Алексей Мошняков. Он не скрывал своего возмущения тем обстоятельством, что Сергей Родионов выступает в процессе в роли потерпевшего. Однако, по словам Алексея, потерпевшим от действий Родионова он считает себя. Одно время он был бизнеспартнером Родионова, однако отношения закончились тем, что Родионов стал требовать от него более 3 миллионов рублей. Как утверждает Алексей, деньги он Родионову выплатил, продав часть бизнеса, но Мошняков заверяет, что бизнесмен отдал ему копию расписки, оставив себе оригинал, и вновь стал требовать от него деньги. Алексей Мошняков обращался в правоохранительные органы с просьбой пресечь неправомерные, по его мнению, действия потерпевшего по делу Владимира Поташкина, однако в возбуждении дела ему отказывали. К слову, после жалобы в СК РФ он получил ответ об установлении признаков нарушения в расследовании уголовного дела сотрудниками ОП №8 УМВД по Волгограду по заявлению Мошнякова, в связи с чем в адрес прокуратуры Волгоградской области было направлено соответствующее письмо. Как заявил Алексей Мошняков, до сих пор он и члены его семьи получают угрозы. А недавно неизвестные сожгли его «Лексус». Алексей Мошняков добивается включения его в свидетели по делу обвинения Владимира Поташкина для того, чтобы он мог озвучить характеристику потерпевшего, которого он таковым не считает.

Адвокат Владимира Поташкина Герман Студеникин считает обвинения в адрес своего подзащитного надуманными и в то же время у него есть вопросы к следствию. В частности, по словам Германа Студеникина, следователи отказывали в проведении очных ставок с участием обвиняемых и потерпевших. Кроме того, рассказал адвокат, биллинг его подзащитного с потерпевшим изучался лишь на предмет исходящих звонков с телефона Поташкина, тогда как и Родионов, по его утверждению, сам часто звонил Владимиру, что, по мнению защитника, опровергает версию об угрозах в адрес Родионова и вымогательстве. Герман Студеникин акцентировал внимание и на том обстоятельстве, что Владимира Поташкина неправомерно называют криминальным авторитетом. «Он не имеет судимости, говорить о том, что у него есть «вес в криминальной среде», недопустимо. Что это за вес, кто его определял и что такое – криминальная среда?», - задается он вопросом. Что касается инцидента в ресторане «Гудини», то, по словам Германа Студеникина, должны возникнуть вопросы к знакомому Сергея Родионова Константину Братиште, который также фигурирует в роли потерпевшего по делу. Так, по его словам, Братиште провел в местах лишения свободы в общей сложности более 23 лет, будучи судимым в том числе и за мошенничество. И именно этот человек во время драки выхватил пистолет. По его словам, у подсудимых были поводы защищаться при наличии такого «аргумента». Рассмотрение дела продолжится через неделю.