|Газетный киоск
|21.03.2018 18:07
В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов
Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так же потом, когда после ЧМ-2018 один из терминалов аэропорта будет переоборудован в междугородний автовокзал Волгограда", - отметил Бочаров.
Замначальника Приволжской железной дороги-филиала по Волгоградскому территориальному управлению Сергей Васильев уточнил, что из аэропорта до Волгограда будут ходить в общей сложности 22 пары поездов, из них 12 проследуют на юг почти через весь Волгоград, шесть пар - на север до города Волжского, у остальных конечной станцией будет железнодорожный вокзал "Волгоград-1". До аэропорта на электричках можно будет доехать от железнодорожного вокзала, который расположен в самом центре Волгограда, меньше чем за полчаса. Сейчас на автобусе на это требуется почти час. Ранее замначальника Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Лиходаев сообщал ТАСС, что стоимость этого проекта составляет 450 млн рублей. По мнению Лиходаева, этот проект начнет окупаться ориентировочно через 10 лет. Сейчас РЖД также реализует масштабный проект реконструкции железнодорожной станции Гумрак, которая находится вблизи волгоградского аэропорта. Стоимость этого проекта - 2,6 млрд рублей.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Аналитика
|21.03.2018 20:12
Смотрите сегодня в программе: новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту Волгограда обещают запустить в мае. Отвечать лично, на подчиненных не перекладывать: губернатор Волгоградской области напомнил, сколько дней до мундиаля и поставил задачи. Волгоградский ГДЮЦ станет билетным центром: объект расширит функции на время проведения матчей чемпионата мира. С песнями и надеждой на урожай: огородники наконец-то смогли уплыть навстречу новому дачному сезону на острове Сарпинский. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Происшествия
|21.03.2018 20:11
Три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102 “ в экстренных службах региона, ЧП произошло вечером в одной из квартир дома №12 по улице Курчатова. Токсичным газом надышались две девочки двух и шести лет и их 26-летняя мама. Все они госпитализированы в БСМП №25. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
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|Экономика
|21.03.2018 19:06
Свой первый супермаркет в Волгограде сегодня открыла торговая сеть «Перекресток». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие нового магазина на Краснознаменской 9, в ТРЦ «Пирамида» пришли сотни волгоградцев. В новом магазине представлено свыше 15 000 наименований товаров на площади более 2000 кв. м.При этом ассортимент на 90% состоит из отечественной продукции. Особое место в нем занимают продукты местного производства. Для удобства посетителей продукция от локальных поставщиков выделена на полках специальным стоппером «Наше, Волгоградское». Основной акцент торговая сеть делает на товарах категории «фреш» и «ультрафреш»: рыба, мясо и птица, молочная продукция,...
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|Общество
|21.03.2018 18:08
Сегодня, 21 марта, в городе Волжский территориальная счётная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в 2018 году будет благоустроено 11 общественных территорий, которые получили наибольшую поддержку волжан. Глава города Игорь Воронин отметил, что благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на одиннадцати территориях в этом году будут проведены работы по благоустройству: «Волжане сделали свой выбор – определили территории для первоочередного благоустройства. С каждым годом город становится более уютным и комфортным. Значительные преобразования ждут нас в следующем, юбилейном для Волжского, году....
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|Общество
|21.03.2018 17:56
Гусеничный путепрокладчик БАТ-М отправили на расчистку дороги в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, бульдозер, созданный на базе танка Т-54, будет бороться с ледяными торосами, которые образовались на улице Алюминиевая. На место тяжелую технику доставят на специальном грузовом трале. Дорожные препятствия образовались из-за мокрого снега, дождя и гололёда. Они мешают нормальному движению транспорта.
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|Культура
|21.03.2018 17:48
Уникальные уголки Волгограда и области, написанные с трогательной точностью и любовью, представлены в галерее детской школы искусств №11, где состоялось открытие первой персональной выставки художника и преподавателя школы Ольги Березницкой. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские зрители, выставка стала настоящим теплым солнечным лучиком для жителей Краснооктябрьского района, который согревает сердца в непогоду. «Представленные работы выполнены в разной технике и стилях: черно-белая графика, акварель, масло... И все - изящно, радостно, тепло, - говорит одна из посетительниц выставки Инна Каратыш. - Вот родная для многих арка у домов по проспекту имени Ленина 119-117, знакомая лесенка у детского сада...
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|Общество
|21.03.2018 17:47
Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должником
Более 32 миллионов рублей основной задолженности и свыше 16,9 миллиона рублей пени за просрочку будет взыскано с компании AJZ Engineering GmbH (Германия) в лице филиала общества с ограниченной ответственностью "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ", являющимся подрядчиком строительства Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно материалам дела, между ООО "Мармекс" из Москвы и филиалом немецкой компании в октябре 2016 года был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева,86. Была согласована и цена услуг...
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|Происшествия
|21.03.2018 17:37
Пожилая волгоградка сегодня погибла от наезда мусоровоза в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло около 16.00 на улице Лазоревой недалеко от остановки Вторчермет. Задействованный в перевозке мусора со свалки из Кировского района на полигон в Светлоярском районе "КамАЗ" сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Позднее она скончалась от травм в больнице.
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|Общество
|21.03.2018 16:41
Комплексное обновление торговых павильонов, фасадов зданий и прилегающей территории ожидает Центральный рынок Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведется ремонт мясного корпуса. Подрядная организация уже демонтировала перегородки, установленные прежним арендатором, из-за которых торгующие работали в стесненных условиях. Предпринимателей временно переселили в соседний павильон. На очереди – мясо-молочный отдел, который также приведут в порядок. Здание Центрального рынка не ремонтировалось десятилетиями. В числе запланированных работ – и обновление фасада. Стены очистят от старого покрытия и оштукатурят...
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|Происшествия
|21.03.2018 16:38
Сегодня на 299-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся прицеп грузовика DAF. По сообщению УМВД по Астраханской области 44-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. В аварии мужчина не пострадал. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24". «В результате ДТП высыпался перевозимый груз, предназначенный для нужд газоперерабатывающего завода. Он не представляет какой-либо опасности. Также из-за повреждения линии электропередачи без света осталась почти половина города Харабали», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителю...
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|Расследования
|21.03.2018 15:59
К 8 месяцам колонии строгого режима городской суд Волжского приговорил Виктора Воронцова, признанного виновным в нападении на врача скорой помощи. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 24 декабря прошлого года около полуночи. Воронцов выпивал в компании нескольких товарищей. Внезапно завязалась драка, во время которой одного из мужчин ударили по голове бутылкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но когда врачи приехали, волжанин ехать в больницу отказался. Тогда фельдшер стал оказывать медпомощь на месте. В этот момент Воронцов набросился на медика и стал его душить. Коллегам удалось отбить врача и вызвать полицию. Протрезвев, Воронцов признал...
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|Телеком
|21.03.2018 15:52
Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» для своих абонентов готовит комплексный пакет услуг к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. В том числе разыграет более 5000 билетов. Для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов. «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И...
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|Общество
|21.03.2018 14:48
В региональном отделении Общероссийского народного фронта Волгоградской области состоялось подведение итогов и награждение победителей и участников всероссийского квеста ОНФ «18 мгновений весны». Это была игра по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах, которые были реконструированы или вновь построены в регионах страны за последние годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, в качестве локаций в Волгограде были зашифрованы такие объекты, как автомобильный мост через Волгу, парк Дружбы в Центральном и парк «70-летия Победы» в Краснооктябрьском районах, автодорожный тоннель на улице Тулака Советского района, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова,...
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|Расследования
|21.03.2018 14:33
Депутату Волгоградской городской думы Евгению Щуру, обвиняемому в мошенничестве с автостраховкой, продлили срок содержания под стражей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, арест продлен до 13 июня. К тому моменту общее время, проведенное в СИЗО, составит полтора года. Завтра областной суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении другого нардепа - Алексея Зверева, а также экс-депутата гордумы Федора Литвиненко. Все они проходят по одному уголовному делу о многомиллионных аферах с ОСАГО. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. ...
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|Спорт
|21.03.2018 14:14
Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов,...
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21 марта 18:08
21 марта 18:07
В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов 6
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Газетный киоск
21 марта 18:07
В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов 6
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