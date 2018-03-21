Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Газетный киоск
 21.03.2018 18:07

В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов

Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так же потом, когда после ЧМ-2018 один из терминалов аэропорта будет переоборудован в междугородний автовокзал Волгограда", - отметил Бочаров.
Замначальника Приволжской железной дороги-филиала по Волгоградскому территориальному управлению Сергей Васильев уточнил, что из аэропорта до Волгограда будут ходить в общей сложности 22 пары поездов, из них 12 проследуют на юг почти через весь Волгоград, шесть пар - на север до города Волжского, у остальных конечной станцией будет железнодорожный вокзал "Волгоград-1". До аэропорта на электричках можно будет доехать от железнодорожного вокзала, который расположен в самом центре Волгограда, меньше чем за полчаса. Сейчас на автобусе на это требуется почти час. Ранее замначальника Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Лиходаев сообщал ТАСС, что стоимость этого проекта составляет 450 млн рублей. По мнению Лиходаева, этот проект начнет окупаться ориентировочно через 10 лет. Сейчас РЖД также реализует масштабный проект реконструкции железнодорожной станции Гумрак, которая находится вблизи волгоградского аэропорта. Стоимость этого проекта - 2,6 млрд рублей.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Экс-глава Городищенского района Волгоградской области выйдет на свободу в 2031 годуВ Волгоградской области открыли новый комфортабельный ИВСЯпонские предприниматели готовы делиться с российским бизнесом технологиями переработки мусораПосле двух побед "Ротор-Волгоград" постигла неудача в матче с "Балтикой" 0:1В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров принимает поздравления
 
Актуальные интервью и комментарии

Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнению

Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек

Плюшки и пляски: в Волгоградской области день выборов президента проходит бодро

Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона...

(На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду...

С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...

Аналитика 21.03.2018 20:12

Смотрите сегодня в программе: новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту Волгограда обещают запустить в мае. Отвечать лично, на подчиненных не перекладывать: губернатор Волгоградской области напомнил, сколько дней до мундиаля и поставил задачи. Волгоградский ГДЮЦ станет билетным центром: объект расширит функции на время проведения матчей чемпионата мира. С песнями и надеждой на урожай: огородники наконец-то смогли уплыть навстречу новому дачному сезону на острове Сарпинский.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  ...
Прочитана: 3267 раз
Происшествия 21.03.2018 20:11

Три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102 “ в экстренных службах региона, ЧП  произошло вечером в одной из квартир дома №12 по улице Курчатова. Токсичным газом надышались две девочки двух и шести лет и их 26-летняя мама. Все они госпитализированы в БСМП №25. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.   
Прочитана: 423 раз
Экономика 21.03.2018 19:06

Торговая сеть «Перекресток» открыла первый супермаркет в Волгограде Свой первый супермаркет в Волгограде сегодня открыла торговая сеть «Перекресток». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие нового магазина на Краснознаменской 9, в ТРЦ «Пирамида» пришли сотни волгоградцев. В новом магазине представлено свыше 15 000 наименований товаров на площади более 2000 кв. м.При этом ассортимент на 90% состоит из отечественной продукции. Особое место в нем занимают продукты местного производства. Для удобства посетителей продукция от локальных поставщиков выделена на полках специальным стоппером «Наше, Волгоградское».  Основной акцент торговая сеть делает на товарах категории «фреш» и «ультрафреш»: рыба, мясо и птица, молочная продукция,...
Прочитана: 1788 раз
Общество 21.03.2018 18:08

В Волжском подведены итоги рейтингового голосования Сегодня, 21 марта, в городе Волжский территориальная счётная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в 2018 году будет благоустроено 11 общественных территорий, которые получили наибольшую поддержку волжан.  Глава города Игорь Воронин отметил, что благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на одиннадцати территориях в этом году будут проведены работы по благоустройству: «Волжане сделали свой выбор – определили территории для первоочередного благоустройства. С каждым годом город становится более уютным и комфортным. Значительные преобразования ждут нас в следующем, юбилейном для Волжского, году....
Прочитана: 983 раз
Общество 21.03.2018 17:56

В Волгограде для борьбы с наледью задействовали танк МЧС Гусеничный путепрокладчик БАТ-М отправили на расчистку дороги в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, бульдозер, созданный на базе танка Т-54, будет бороться с ледяными торосами, которые образовались на улице Алюминиевая. На место тяжелую технику доставят на специальном грузовом трале. Дорожные препятствия образовались из-за мокрого снега, дождя и гололёда. Они мешают нормальному движению транспорта.
Прочитана: 748 раз
Культура 21.03.2018 17:48

Волгоградская художница приближает весну Уникальные уголки Волгограда и области, написанные с трогательной точностью и любовью, представлены в галерее детской школы искусств №11, где состоялось открытие первой персональной выставки художника и преподавателя школы Ольги Березницкой. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские зрители, выставка стала настоящим теплым солнечным лучиком для жителей Краснооктябрьского района, который согревает сердца в непогоду. «Представленные работы выполнены в разной технике и стилях: черно-белая графика, акварель, масло... И все - изящно, радостно, тепло, - говорит одна из посетительниц выставки Инна Каратыш. - Вот родная для многих арка у домов по проспекту имени Ленина 119-117, знакомая лесенка у детского сада...
Прочитана: 553 раз
Общество 21.03.2018 17:47

Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должником Более 32 миллионов рублей основной задолженности и свыше 16,9 миллиона рублей пени за просрочку будет взыскано с компании AJZ Engineering GmbH (Германия) в лице филиала общества с ограниченной ответственностью "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ", являющимся подрядчиком строительства Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно материалам дела, между ООО "Мармекс" из Москвы и филиалом немецкой компании в октябре 2016 года был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева,86. Была согласована и цена услуг...
Прочитана: 547 раз
Происшествия 21.03.2018 17:37

Пожилая волгоградка сегодня погибла от наезда мусоровоза в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло около 16.00 на улице Лазоревой недалеко от остановки Вторчермет. Задействованный в перевозке мусора со свалки из Кировского района на полигон в Светлоярском районе "КамАЗ" сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Позднее она скончалась от травм в больнице. 
Прочитана: 906 раз
Общество 21.03.2018 16:41

В Волгограде МУП «Центральный рынок» дождался реновации Комплексное обновление торговых павильонов, фасадов зданий и прилегающей территории ожидает Центральный рынок Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведется ремонт мясного корпуса. Подрядная организация уже демонтировала перегородки, установленные прежним арендатором, из-за которых торгующие работали в стесненных условиях. Предпринимателей временно переселили в соседний павильон. На очереди – мясо-молочный отдел, который также приведут в порядок. Здание Центрального рынка не ремонтировалось десятилетиями. В числе запланированных работ – и обновление фасада. Стены очистят от старого покрытия и оштукатурят...
Прочитана: 1998 раз
Происшествия 21.03.2018 16:38

Перевернувшийся прицеп грузовика на трассе Волгоград-Астрахань оставил полгорода без света Сегодня на 299-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся прицеп грузовика DAF. По сообщению УМВД по Астраханской области  44-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. В аварии мужчина не пострадал. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24".  «В результате ДТП высыпался перевозимый груз, предназначенный для нужд газоперерабатывающего завода. Он не представляет какой-либо опасности. Также из-за повреждения линии электропередачи без света осталась почти половина города Харабали», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителю...
Прочитана: 1092 раз
Расследования 21.03.2018 15:59

К 8 месяцам колонии строгого режима городской суд Волжского приговорил Виктора Воронцова, признанного виновным в нападении на врача скорой помощи. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 24 декабря прошлого года около полуночи. Воронцов выпивал в компании нескольких товарищей. Внезапно завязалась драка, во время которой одного из мужчин ударили по голове бутылкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но когда врачи приехали, волжанин ехать в больницу отказался. Тогда фельдшер стал оказывать медпомощь на месте. В этот момент Воронцов набросился на медика и стал его душить. Коллегам удалось отбить врача и вызвать полицию. Протрезвев, Воронцов признал...
Прочитана: 2157 раз
Телеком 21.03.2018 15:52

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» для своих абонентов готовит комплексный пакет услуг к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. В том числе разыграет более 5000 билетов. Для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.  «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И...
Прочитана: 608 раз
Общество 21.03.2018 14:48

На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид Слуцкий В региональном отделении Общероссийского народного фронта Волгоградской области состоялось подведение итогов и награждение победителей и участников всероссийского квеста ОНФ «18 мгновений весны». Это была игра по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах, которые были реконструированы или вновь построены в регионах страны за последние годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, в  качестве локаций в Волгограде были зашифрованы такие объекты, как автомобильный мост через Волгу, парк Дружбы в Центральном и парк «70-летия Победы» в Краснооктябрьском районах, автодорожный тоннель на улице Тулака Советского района, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова,...
Прочитана: 1517 раз
Расследования 21.03.2018 14:33

В Волгограде депутату Щуру продлили абонемент на пребывание в СИЗО Депутату Волгоградской городской думы Евгению Щуру, обвиняемому в мошенничестве с автостраховкой, продлили  срок содержания под стражей. Как сообщили  ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, арест продлен до 13 июня. К тому моменту общее время, проведенное в СИЗО, составит полтора года. Завтра областной суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении другого нардепа - Алексея Зверева, а также экс-депутата гордумы Федора Литвиненко. Все они проходят по одному уголовному делу о многомиллионных аферах с ОСАГО. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. ...
Прочитана: 3872 раз
Спорт 21.03.2018 14:14

В Волгограде ГДЮЦ на время проведения ЧМ-2018 вместит билетный центр Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской  во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов,...
Прочитана: 4669 раз


21 марта 20:12
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде новый терминал аэропорта обещают запустить в маеCмотреть видео
21 марта 20:11
В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газом
21 марта 19:06
Торговая сеть «Перекресток» открыла первый супермаркет в ВолгоградеСмотреть фотографии
21 марта 18:08
В Волжском подведены итоги рейтингового голосования Комментарии1Смотреть фотографии
21 марта 18:07
В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов Комментарии6
21 марта 17:56
В Волгограде для борьбы с наледью задействовали танк МЧС Комментарии9Смотреть фотографииCмотреть видео
21 марта 17:48
Волгоградская художница приближает весну Комментарии1Смотреть фотографии
21 марта 17:47
Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должникомСмотреть фотографии
21 марта 17:37
Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку на юге Волгограда Комментарии1
21 марта 16:41
В Волгограде МУП «Центральный рынок» дождался реновации Комментарии8Смотреть фотографии
21 марта 16:38
Перевернувшийся прицеп грузовика на трассе Волгоград-Астрахань оставил полгорода без света Комментарии1Смотреть фотографии
21 марта 15:59
Житель Волгоградской области пытался задушить врача скорой помощи Комментарии4
21 марта 15:52
«Ростелеком» готовит спецпредложения к ЧМ-2018
21 марта 14:48
На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид Слуцкий Комментарии5Смотреть фотографии
21 марта 14:33
В Волгограде депутату Щуру продлили абонемент на пребывание в СИЗО Комментарии24Смотреть фотографии
21 марта 14:14
В Волгограде ГДЮЦ на время проведения ЧМ-2018 вместит билетный центр Комментарии11Смотреть фотографии
21 марта 14:10
В Волгограде старик прогорел на "сделке века" с криптовалютой Комментарии11
21 марта 13:24
За изготовление и сбыт холодного оружия волгоградцу грозит до 2 лет колонии Комментарии18Смотреть фотографии
21 марта 13:22
Жители Волгоградской области смело набирают ипотечные кредиты Комментарии17
21 марта 13:13
В Волгограде титулованные тренеры по единоборствам ждут учеников Комментарии2Смотреть фотографии
Газетный киоск
21 марта 18:07
В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов Комментарии6
21 марта 11:00
Ученый рассказал, когда жители Волгограда привыкнут к новому часовому поясу Комментарии27Смотреть фотографии
20 марта 18:01
Крыша для болельщика на ЧМ-2018 не должна быть дорогойСмотреть фотографии
19 марта 01:25
ЦИК: Путин лидирует с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов
16 марта 16:33
Двоих жителей Волгоградской области осудили в Ростове за финансирование террористов Комментарии3Смотреть фотографии
14 марта 14:11
Суд вновь продлил на полгода конкурсное производство на волгоградском "Химпроме" Комментарии3Смотреть фотографии
12 марта 11:14
НЛО по расписанию: Медведицкая гряда, Волгоградская область Комментарии26Смотреть фотографии
6 марта 10:33
Родственника Олега Михеева освободили с пятой попытки Комментарии8Смотреть фотографии
5 марта 13:06
В городах ЧМ-2018 появятся приюты для собак Комментарии27Смотреть фотографии
27 февраля 17:02
Кирилл Давыдов: «Cвязь должна быть надежной даже при пиковых нагрузках»Смотреть фотографии
19 февраля 17:22
Депутат просит Генпрокуратуру проверить микрофинансовые организации в регионах Комментарии25Смотреть фотографии
9 февраля 15:18
Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» будет нескорым Комментарии26Смотреть фотографии
2 февраля 12:29
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали Комментарии30Смотреть фотографии
31 января 21:23
Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателем Комментарии51Смотреть фотографии
30 января 14:04
Россияне назвали битву за Сталинград важнейшим событием Великой Отечественной войны Комментарии5Смотреть фотографии
27 января 06:21
Собачий вальс. Как в городах-организаторах ЧМ решают проблему бродячих псовСмотреть фотографии
25 января 20:11
Зеркало для волгоградского героя Комментарии9Смотреть фотографии
23 января 14:52
Город Волжский привлечет кредитную линию с лимитом 100 млн руб Комментарии8Смотреть фотографии
23 января 09:19
В Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018 Комментарии77Смотреть фотографии
12 января 10:38
Волгоградские юнармейцы наблюдали за уходящими в небо самолетами под аккомпанемент форсажа Комментарии14Смотреть фотографии
31 декабря 10:45
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве объездной дороги города Волгоград
28 декабря 16:55
Астраханская область планирует засеять хлопок для Волгоградской Комментарии13Смотреть фотографии
21 декабря 18:06
Россельхознадзор нашел антибиотики в молоке, произведенном волгоградским филиалом «Данон» Комментарии25Смотреть фотографии
21 декабря 12:00
Кабмин перенес сроки сдачи стадионов ЧМ-2018 в семи российских городах, включая в Волгограде Комментарии16Смотреть фотографии
20 декабря 16:56
В рейтинге качества жизни Астрахань обогнала Волгоград Комментарии31Смотреть фотографии
20 декабря 02:16
Минторг США внес в черный список волгоградское оборонное предприятие "ФНПЦ "Титан-Баррикады" Комментарии46
14 декабря 20:55
Володин о самовыдвижении Путина: самый популярный политик опирается на всё обществоСмотреть фотографии
13 декабря 09:16
Матвиенко поддержала идею проведения в России новой экологической акции "Цветок памяти"Смотреть фотографии
11 декабря 17:31
Эксперт из Японии назвал главный двигатель развития Астраханской области Комментарии3Смотреть фотографии
7 декабря 18:00
В Волгограде из-за курильщика самолет совершил вынужденную посадку Комментарии14
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

10 принципов подбора выгодных условий кредита

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     

ЭКОНОМИКА

Энергетики отрабатывают надёжность оборудования перед ЧМ-...

  
День 21 Марта, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 2..4 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 8 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Марта, Ср
1 $ 57.7033 руб.
1 € 71.2347 руб.
1 GBP 81.0847 руб.
1 CHF 60.6446 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
       

 

Обсуждают в форуме

Точка подсчета: в Волгоградской области объявили об окончательных результатах выборовКомментарии141
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнениюКомментарии133
В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Бывший мэр Волгограда: Олег Табаков 11 лет назад поддержал меня в СИЗОКомментарии62
Жители Волгоградской области потеряли 1 миллиард рублей доходовКомментарии59
Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатораКомментарии59
В Волгоградской области подсчет голосов уточнил результаты победителя и проигравшихКомментарии55
В Волгоградской области растет собираемость налоговКомментарии47
Волгоградский предприниматель усомнилась в профессионализме заказчиков озеленения шоссе АвиаторовКомментарии45
Столичный комик Руслан Белый жестко «проехался» по ВолгоградуКомментарии44
Шикарный подарок волгоградцам: в день выборов общественный транспорт будет ходить бесплатноКомментарии43
Волгоградская облдума готовится заседать – вопроса о референдуме в повестке нетКомментарии40
Доска позора: Вместе со снегом в Волгоградской области «тает» асфальтКомментарии37
В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборовКомментарии36
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участкеКомментарии36

Самые читаемые новости

Плюшки и пляски: в Волгоградской области день выборов президента проходит бодроКомментарии13
Просмотров: 18693
В детсаду Волгограда член УИК показал избирателям «эротическое шоу»
Просмотров: 18387
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнениюКомментарии133
Просмотров: 16970
«Высота 102 ТВ»: После выборов власти Волгоградской области бросают силы на подготовку к ЧМ-2018Комментарии9
Просмотров: 16953
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области армия обманутых дольщиков может пополниться новобранцамиКомментарии15
Просмотров: 13583
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
Просмотров: 12579
В Волгограде раздевшегося до трусов члена УИК вылечилиКомментарии15
Просмотров: 8035
Избирком Волгоградской области направил материалы по УИК №611 в правоохранительные органыКомментарии17
Просмотров: 7740
В Волгоградской области подсчет голосов уточнил результаты победителя и проигравшихКомментарии55
Просмотров: 7429
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участкеКомментарии36
Просмотров: 7376

Рекомендуемые к прочтению новости

Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализации
Рекомендации: +48 / 5-
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнениюКомментарии133
Рекомендации: +32 / 7-
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
Рекомендации: +30 / 7-
Стюардов на стадион "Волгоград Арена" ищут на улицахКомментарии14
Рекомендации: +30 / 2-
Губернатор Волгоградской области проголосовал с утра пораньше
Рекомендации: +25 / 12-
Загадки с госзакупками: в Волгограде подозрительно щедро финансируют некоммерческую ночлежку для бездомныхКомментарии23
Рекомендации: +24 / 3-
"Доска позора": На улицах Краснослободска и Волгограда - весенний потопКомментарии20
Рекомендации: +23 / 5-
Занимать за мной: глава администрации Волгограда постоял в очереди на выборах
Рекомендации: +22 / 8-
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участкеКомментарии36
Рекомендации: +20 / 13-
Японские предприниматели готовы делиться с российским бизнесом технологиями переработки мусораКомментарии13
Рекомендации: +20 / 6-