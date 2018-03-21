В канун ЧМ-2018 из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят 22 пары поездов

Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так же потом, когда после ЧМ-2018 один из терминалов аэропорта будет переоборудован в междугородний автовокзал Волгограда", - отметил Бочаров.

Замначальника Приволжской железной дороги-филиала по Волгоградскому территориальному управлению Сергей Васильев уточнил, что из аэропорта до Волгограда будут ходить в общей сложности 22 пары поездов, из них 12 проследуют на юг почти через весь Волгоград, шесть пар - на север до города Волжского, у остальных конечной станцией будет железнодорожный вокзал "Волгоград-1". До аэропорта на электричках можно будет доехать от железнодорожного вокзала, который расположен в самом центре Волгограда, меньше чем за полчаса. Сейчас на автобусе на это требуется почти час. Ранее замначальника Приволжской железной дороги-филиала ОАО "РЖД" Сергей Лиходаев сообщал ТАСС, что стоимость этого проекта составляет 450 млн рублей. По мнению Лиходаева, этот проект начнет окупаться ориентировочно через 10 лет. Сейчас РЖД также реализует масштабный проект реконструкции железнодорожной станции Гумрак, которая находится вблизи волгоградского аэропорта. Стоимость этого проекта - 2,6 млрд рублей.



