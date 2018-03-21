Волгоградская художница приближает весну





Уникальные уголки Волгограда и области, написанные с трогательной точностью и любовью, представлены в галерее детской художественной школы №3, где состоялось открытие первой персональной выставки художника и преподавателя школы Ольги Березницкой. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские зрители, выставка стала настоящим теплым солнечным лучиком для жителей Краснооктябрьского района, который согревает сердца в непогоду.

«Представленные работы выполнены в разной технике и стилях: черно-белая графика, акварель, масло... И все - изящно, радостно, тепло, - говорит одна из посетительниц выставки Инна Каратыш. - Вот родная для многих арка у домов по проспекту имени Ленина 119-117, знакомая лесенка у детского сада №41 по которой ходили мы, а потом наши дети. Смелый малыш на качелях смеется от удовольствия и радости свободы, а за ним - уникальный «сталинский» фасад с башенками. Каждый обязательно найдет для себя любимую картину: знаменитую ротонду, композицию времена года или куст сирени».

По словам волгоградцев, работы Ольги Березницкой, которую многие знают не только в Краснооктябрьском районе, стали для многих открытием. «Это чудные, жизнеутверждающие картины, которые дарят радость и учат видеть большое в малом», - говорят волгоградцы.

Ольга училась на архитектурном факультете волгоградского горхоза, закончила Волгоградский филиал Самарской Государственной Академии Культуры и Искусства.







