Администрацию Волгоградской области, работодателей и профсоюзы усадят за стол переговоров





Шумным, эмоциональным и резким на высказывания выдалось обсуждение в облдуме новой федеральной законодательной инициативы. Как сообщает ИА «Высота 102», на заседании комитета по бюджету и налогам внимание парламентариев приковал документ, разработанный в стенах администрации региона при участии областной прокуратуры. Проект федерального закона звучит так: «О создании публично-правовой компании по защите прав работников и о внесении изменений в ФЗ о банкротстве». Участникам обсуждения документ показался сырым и вызывающим немало вопросов.

Суть законодательной инициативы состоит в создании государственного компенсационного фонда, взносы в который в течение пяти лет должны вносить крупные работодатели. В случае банкротства предприятия долги по зарплате перед сотрудниками должны выплачиваться из этой "копилки". Сам законопроект нацелен на защиту прав трудящихся, однако механизм реализации инициативы некоторые депутаты сочли непроработанным и, возможно, даже угрожающим экономической стабильности хозяйствующих субъектов.

Председатель комитета областной думы по бюджету и налогам Илья Кошкарев пояснил информагентству, что по итогам обсуждения парламентарии предложили направить проект закона на трехстороннюю комиссию – с участием администрации региона, работодателей и профсоюзов. С тем, что документ получил негативные отклики среди членов бюджетного комитета, Кошкарев не согласился, заявив, что депутаты лишь хотят провести «более полный и всесторонний анализ» документа с тем, чтобы он оказался справедливым по отношению к работодателям и сотрудникам.

Депутаты запросили в администрация региона данные о том, сколько предприятий с численностью 500 человек находится в регионе, какова их трудовая численность, каков предполагаемый размер компенсационных взносов по Волгоградской области. «Нужно понимать, как правильно распорядиться этой массой денег. Если предприятие с численностью 1000 человек перечислит в компенсационный фонд 24 млн рублей, то эти деньги не должны лежать мертвым грузом, а должны быть вовлеченными в экономику», - считает глава думского комитета по бюджету и налогам. Согласно одной из поправок, поступивших от депутатов, обязанность по отчислению денежных средств в компенсационный фонд должна распространяться на компании с численностью свыше 500 человек. Государственные структуры, а также социально-ориентированные некоммерческие организации под действие этого закона не попадут.

В процессе сегодняшнего обсуждения законопроекта прозвучало, что свое мнение, в том числе в открытой дискуссии, должны высказать сами работодатели, на которых ляжет бремя ответственности за реализацию закона.

Справка. В Волгоградской области по состоянию на октябрь 2017 года общий размер задолженности работодателей, находящихся в процедуре банкротства, составил 409,5 млн рублей – свыше 90% от общей суммы долгов по зарплате в регионе (из пояснительной записки к проекту закона).



