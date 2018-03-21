На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид Слуцкий





В региональном отделении Общероссийского народного фронта Волгоградской области состоялось подведение итогов и награждение победителей и участников всероссийского квеста ОНФ «18 мгновений весны». Это была игра по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах, которые были реконструированы или вновь построены в регионах страны за последние годы.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, в качестве локаций в Волгограде были зашифрованы такие объекты, как автомобильный мост через Волгу, парк Дружбы в Центральном и парк «70-летия Победы» в Краснооктябрьском районах, автодорожный тоннель на улице Тулака Советского района, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова, музей «Россия. Моя история», «Детско-юношеский центр Волгограда», нулевая продольная магистраль, стадионы «Пищевик» и «Волгоград Арена», где и состоялась финальная супер-игра. Участники были приятно удивлены, что в качестве агента с кодом там их встречал человек в маске прославленного российского тренера Леонида Слуцкого.

Всего за период проведения квеста с 28 февраля по 16 марта волгоградцами было сыграно 10 игр, в течение которых они по порядку выполняли задания за отведенное время на объектах города. По итогам всех игр в областном центре был определен победитель. Лучшие знания о своем городе и наибольшее количество баллов набрала волгоградка Анастасия Макарова. Именно она отгадала все заданные локации и показала лучшее время по поиску спрятанных на них кодов.

Кроме победительницы, волгоградские активисты Народного фронта поощрили призами и несколько наиболее активных игроков, показавших хорошие знания новейшей истории своего города.

Всего в квест ОНФ «18 мгновений весны» играли более 3 тыс. жителей 27 городов.



