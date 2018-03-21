В Волгограде депутату Щуру продлили абонемент на пребывание в СИЗО

Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так...

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