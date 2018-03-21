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Расследования
 21.03.2018 13:47

В Волгограде за убийство хозяина дома квартиранту добавили срок

К девяти годам колонии строгого режима приговорил областной суд жителя Среднеахтубинского района Виталия Пытаева, убившего своего знакомого. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в апреле прошлого года пьяный Пытаев и его собутыльник  Владимир Турлыгин залезли в дом к своему знакомому, у которого снимал жилплощадь. Мужчина в тот момент спал.  Пытаев несколько раз ударил его по голове черенком от лопаты, а потом добил ножом. Затем вместе с Турлыгиным закопал тело на пустыре неподалеку. После этого мужчины вернулись в дом и убрали следы побоища. 
Ранее районный суд приговорил Пытаева к восьми годам колонии, а Турлыгина к году условно за укрывательство. Приговор Турлыгину апелляционная инстанция оставила неизменным.

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Спорт 21.03.2018 14:14 (Обновлено: 21.03.2018 14:23)

Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской  во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу.  Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов, строительство которых находится в...
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Происшествия 21.03.2018 14:10

Жертвой интернет-мошенника стал пожилой житель Советского района Волгограда, пытавшийся купить известную криптовалюту по сверхнизкому курсу. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 79-летний пенсионер на одном из интернет-сайтов  позарился на объявление о продаже биткоина за 40 тысяч рублей. Торговец убедил пенсионера в невероятной выгодности такой сделки. Ведь рыночный курс виртуальной валюты исчисляется тысячами долларов. Доверчивый волгоградец перевел на счет злоумышленника деньги и стал ждать обещанную валюту. Но поняв, по прошествии нескольких недель, что его обманули обратился в полицию. Полицейские призывают волгоградцев не поддаваться на уловки злоумышленников - бесплатный сыр, или даже беспрецедентно дешевый, бывает только в мышеловке. ...
Прочитана: 211 раз
Происшествия 21.03.2018 13:24

За изготовление и сбыт холодного оружия волгоградцу грозит до 2 лет колонии Тридцатитрехлетний неработающий житель Волгограда подозревается в незаконном изготовлении холодного оружия и его сбыте. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, подозреваемый в декабре 2017 года на одном из сайтов в сети Интернет опубликовал объявление о продаже ножа, а спустя несколько месяцев, когда нашел покупателя, на борту теплохода ОМ-152 на причале речного порта г. Волгограда за 2 тыс.рублей продал его. Согласно исследованию, данный нож является холодным оружием, изготовленным самодельным способом с применением промышленного оборудования. В ходе осмотра гаражного бокса подозреваемого там обнаружен и изъят кистень, который также относится к категории холодного оружия и изготовлен подозреваемым в...
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Экономика 21.03.2018 13:22 (Обновлено: 21.03.2018 13:48)

За год количество ипотечных жилищных кредитов, оформленных жителями Волгоградской области, выросло почти в 2 раза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет строительства Волгоградской области, если на 1 февраля 2017 года было выдано 639 ипотечных займов, то на 1 февраля этого года – 1163. Рост составил 182%. Соответственно, увеличился и объем ипотечных займов – с 911 миллионов рублей до 1 миллиарда 809 миллионов. Средний срок кредитования составил по последним данным в 2018 году 184 месяца. Рост интереса к ипотеке может быть связан со снижением ставок по жилищным кредитам. Так, в настоящее время средняя величина ставки – 9,71%, на...
Прочитана: 1740 раз
Спорт 21.03.2018 13:13

В Волгограде титулованные тренеры по единоборствам ждут учеников Набор в секции кудо, кикбоксинга, самбо, джиу-джитсу и дзюдо проводит в Волгограде МОУ ДЮСШ № 23. Как сообщает ИА «Высота 102», опытные тренеры готовы принять учеников в старшую и младшую группы. Занятия можно начинать с 4-х лет. Расписание очень удобное - есть тренировки в утренние, дневные и вечерние часы. Занятия проходят по адресу ул. Маршала Жукова, 133 (бывший кинотеатр «Экран»). Среди тренеров ДЮСШ - призеры ЮФО, чемпионы России и Азии, профессиональные бойцы ММА. В программу обучения входят общефизическая подготовка, искусство ведения боя, базовая техника ударов. На базе ДЮСШ № 23 регулярно проводятся матчевые встречи, семинары, различные...
Прочитана: 425 раз
Политика 21.03.2018 12:46

Волгоградская облдума готовится заседать – вопроса о референдуме в повестке нет В повестке назначенного на завтра, 22 марта, заседания Волгоградской областной думы вопроса о референдуме нет. Как сообщает ИА «Высота 102», в перечне проектов, которые планируют разобрать парламентарии, – как минимум 40 вопросов. Однако документы об итогах народного голосования, по сведениям информагентства, пока в заксобрание не поступили, поэтому «по горячим следам» запуска дальнейшей процедуры перехода региона в новый часовой пояс гражданам ждать не стоит. Тем не менее, результаты голосования о времени завтра народные избранники обязательно обсудят – по крайней мере, в рамках думской фракции «Единой России», которая традиционно собирается перед заседанием парламента.  Итоговый протокол о результатах областного референдума избирательная...
Прочитана: 3084 раз
Общество 21.03.2018 12:15

Штраф в 50 тысяч рублей был назначен замдиректора МБУ "Северное" Илье Багрову за уклонение от конкурса при заключении муниципального контракта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушение вскрылось при проверке, проведенной надзорным ведомством. Так, в октябре минувшего года МБУ "Северное" заключило контракт с подрядчиком на выполнение работ по восстановлению дорог и нанесению дорожной разметки в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Стоимость работ составила около 26 млн рублей. При этом, вопреки закону, конкурс на заключение договора не проводился. После прокурорской проверки областной комитет финансов оштрафовал нарушителя (на тот момент Багров исполнял обязанности директора предприятия). ...
Прочитана: 840 раз
Общество 21.03.2018 11:55

Волгоградский студент Давид Азарян, ставший известным в России и за рубежом после рассказа Владимиру Путину о своих разработках, поделился с журналистами ИА "Высота 102" впечатлениями о встрече с главой государства. Показал молодой ученый разработанного им робота-верхолаза, поведал о своих планах на будущее. Напомним, как уже сообщало информагентство, студент четверокурсник волгоградского политеха смог пообщаться с президентом России на форуме "Россия – страна возможностей", где он получал золотую медаль за победу во всероссийской олимпиаде "Я - профессионал". Подробности в видеосюжете информагентства.
Прочитана: 487 раз
Общество 21.03.2018 11:49

В частях Волгоградского гарнизона Южного военного округа началась подготовка к военному параду, посвященному Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службы ЮВО, в настоящее время проводится отбор кандидатов, из числа наиболее подготовленных военнослужащих в психологическом отношении и строевой подготовке, формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники. Уже со следующей недели, военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовки в своих частях. В ходе тренировок, будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава. ...
Прочитана: 258 раз
Общество 21.03.2018 11:09

В Камышине Волгоградской области люди бьются за полноценную жизнь Мать инвалида первой группы из города Камышина Светлана Ивченко вот уже который год просит чиновников города и директора МП «Автоколонна» Валерия Большухина обратить внимание на людей с ограниченными возможностями, которые «также хотят полноценно жить в обществе». Именно для этого, как напоминает она им в своих обращениях, разработана и действует программа «Доступная среда». По этой программе, сообщила камышанка ИА «Высота 102», городом были приобретены три автобуса для маломобильной части населения, оборудованные спецподъемником. «Но дело в том, что зачастую эти автобусы выходят на линию с неработающим подъемником, или вообще не выходят на линию, - рассказывает она.  -...
Прочитана: 893 раз
Газетный киоск 21.03.2018 11:00

Ученый рассказал, когда жители Волгограда привыкнут к новому часовому поясу РИА Новости, 21 марта 2018 г. (в сокращении).  В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ в волгоградском регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. "Да" переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей. "Наиболее важные показатели организма перестраиваются и приходят в норму в течение нескольких суток, от одного до...
Прочитана: 2209 раз
Общество 21.03.2018 10:46

В Волгограде областная прокуратура нашла нарушения законов о защите прав инвалидов почти во всех районах города. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, при проверке, проведенной надзорным ведомством, оказалось, что многие социальные, спортивные учреждения, гостиницы и торговые павильоны недоступны для маломобильных групп населения. Так, вход в гостиницу “Hilton Garden Inn” на момент проверки не был оборудован наружным устройством вызова помощи и соответствующим звуковым указателем. Отсутствовали в гостинице и информационные таблички со шрифтом Брайля. На первой и последней ступенях лестницы на входе не было яркой контрастной маркировки, а перед самой лестницей тактильных полос. Аналогичные нарушения обнаружены...
Прочитана: 753 раз
Общество 21.03.2018 10:39

В центре Волгограда районное ЖКХ на себя гололед не берет Травмоопасный привет пешеходам улицы Краснознаменской передали сегодня утром коммунальщики Центрального района. Как убедились журналисты ИА «Высота 102», к тому времени, когда жители начали спешить на работу и по другим делам, покрытые коркой льда пешеходные тротуары были совершенно не обработаны, в отличие от автомобильных дорог. Люди буквально скользили мимо здания, где располагаются регуправления МВД и ФСБ. В то же время сегодня утром мэрия Волгограда отрапортовала, что в связи с ночным ледяным дождем дорожно-коммунальные службы ведут непрерывную обработку улично-дорожной сети противогололедными реагентами - за смену на дороги было нанесено порядка 800 тонн песко-соляной смеси, препятствующей образованию гололедицы.  Согласно...
Прочитана: 782 раз
Телеком 21.03.2018 10:34

В Астраханской области «Ростелеком» запустил региональную систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это первый комплексный проект не только в Южном федеральном округе, но и в России в целом. Впервые реализована единая система контроля не только соблюдения правил дорожного движения, но и перегруза при перевозках, а все каналы передачи данных с комплексов защищены с помощью отечественных решений в области кибербезопасности.  В результате в Астрахани и области работают 148 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они позволяют контролировать перекрестки и железнодорожные переезды, соблюдение правил...
Прочитана: 480 раз
Общество 21.03.2018 10:26

Загадки с госзакупками: в Волгограде подозрительно щедро финансируют некоммерческую ночлежку для бездомныхОчень странные дела творятся в Волгограде с бывшим ГКУ СО «Кировский центр социальной помощи для лиц без определённого места жительства и занятий». Это учреждение на сайте областной администрации до сих пор представляется функционирующим, хотя прошло долгую процедуру ликвидации. Причины ликвидации ГКУ туманны. В КСП Волгоградской области и правоохранительных органах ИА «Высота 102» сообщили, что никаких проверок в отношении учреждения в последние годы не проводилось, поэтому предположения о вскрытых хищениях или других нарушениях отпадают. Так или иначе - 16 марта 2018 года ликвидация социальной организации была завершена окончательно. В настоящее время функции ГКУ СО, директором...
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