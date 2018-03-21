В Волгограде за убийство хозяина дома квартиранту добавили срок

К девяти годам колонии строгого режима приговорил областной суд жителя Среднеахтубинского района Виталия Пытаева, убившего своего знакомого. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в апреле прошлого года пьяный Пытаев и его собутыльник Владимир Турлыгин залезли в дом к своему знакомому, у которого снимал жилплощадь. Мужчина в тот момент спал. Пытаев несколько раз ударил его по голове черенком от лопаты, а потом добил ножом. Затем вместе с Турлыгиным закопал тело на пустыре неподалеку. После этого мужчины вернулись в дом и убрали следы побоища.

Ранее районный суд приговорил Пытаева к восьми годам колонии, а Турлыгина к году условно за укрывательство. Приговор Турлыгину апелляционная инстанция оставила неизменным.



