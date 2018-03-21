



Тридцатитрехлетний неработающий житель Волгограда подозревается в незаконном изготовлении холодного оружия и его сбыте. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, подозреваемый в декабре 2017 года на одном из сайтов в сети Интернет опубликовал объявление о продаже ножа, а спустя несколько месяцев, когда нашел покупателя, на борту теплохода ОМ-152 на причале речного порта г. Волгограда за 2 тыс.рублей продал его. Согласно исследованию, данный нож является холодным оружием, изготовленным самодельным способом с применением промышленного оборудования. В ходе осмотра гаражного бокса подозреваемого там обнаружен и изъят кистень, который также относится к категории холодного оружия и изготовлен подозреваемым в марте 2017 года. Возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одно производство. Максимальный срок, который грозит задержанному – до двух лет лишения свободы. Расследование ведет Волгоградское линейное управление МВД России на транспорте, ход и результаты расследования взяты на контроль Волгоградским транспортным прокурором.



