Жители Волгоградской области смело набирают ипотечные кредиты

За год количество ипотечных жилищных кредитов, оформленных жителями Волгоградской области, выросло почти в 2 раза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет строительства Волгоградской области, если на 1 февраля 2017 года было выдано 639 ипотечных займов, то на 1 февраля этого года – 1163. Рост составил 182%. Соответственно, увеличился и объем ипотечных займов – с 911 миллионов рублей до 1 миллиарда 809 миллионов. Средний срок кредитования составил по последним данным в 2018 году 184 месяца. Рост интереса к ипотеке может быть связан со снижением ставок по жилищным кредитам. Так, в настоящее время средняя величина ставки – 9,71%, на начало прошлого года она составляла почти 12%.



