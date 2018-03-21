На севере Волгограда наркоторговец из Ставрополья готовил тайники

Мать инвалида первой группы из города Камышина Светлана Ивченко вот уже который год просит чиновников города и директора МП «Автоколонна» Валерия Большухина обратить внимание на людей с ограниченными возможностями, которые «также хотят полноценно жить в обществе». Именно для этого, как напоминает она им в своих обращениях, разработана и действует программа «Доступная среда». По этой программе, сообщила камышанка ИА «Высота 102», городом были приобретены три автобуса для маломобильной части населения, оборудованные спецподъемником. «Но дело в том, что зачастую эти автобусы выходят на линию с неработающим подъемником, или вообще не выходят на линию, - рассказывает она. -...