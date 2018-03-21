Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должником









Более 32 миллионов рублей основной задолженности и свыше 16,9 миллиона рублей пени за просрочку будет взыскано с компании AJZ Engineering GmbH (Германия) в лице филиала общества с ограниченной ответственностью "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ", являющимся подрядчиком строительства Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно материалам дела, между ООО "Мармекс" из Москвы и филиалом немецкой компании в октябре 2016 года был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева,86. Была согласована и цена услуг - 1 198 руб. чел/час. Отметим, что филиалы немецкой компании, как следует из судебных материалов, находятся в Волжском и в Санкт-Петербурге. Ответчик настаивал на том, что указанный договор является незаключенным, однако суд посчитал эти доводы несостоятельными. Во исполнение принятых на себя обязательств ООО "Мармекс" оказало услуг на сумму более 31 миллиона рублей, что подтверждается материалами дела. Однако они не были оплачены. В этой связи ответчику были направлены претензии, а затем субподрядчик был вынужден обратиться в арбитраж. Суд удовлетворил иск московской фирмы в полном объеме, обязав филиал немецкой компании также оплатить госпошлину в размере более 84 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском, который возводится с 2005 года, планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Сроки несколько раз переносились. Как недавно сообщало информагентство, 12 марта этого года было опубликовано постановление правительства РФ о выделении более 663 миллионов рублей инвестиций на строительство центра. Заказчиком и застройщиком объекта, который возводится в городе Волжском Волгоградской области, является ФКУ "Дирекция единого заказчика - застройщика" Минздрава РФ. Сметная стоимость объекта - свыше 6,4 миллиарда рублей. Мощность, подлежащая вводу, - 39,23 тыс. кв.метров.

В постановлении правительства РФ было указано, что в 2005-2013 годах и в 2016-2017 годах в строительство центра были осуществлены бюджетные инвестиции в сумме более 3,9 миллиарда рублей, в том числе в проектные и изыскательские работы - 342 миллиона рублей. В 2014 году была предоставлена субсидия из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в размере более 1,8 миллиарда рублей.



