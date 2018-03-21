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Общество
 21.03.2018 17:47

Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должником



Более 32 миллионов рублей основной задолженности и свыше 16,9 миллиона рублей пени за просрочку будет взыскано с компании AJZ Engineering GmbH (Германия) в лице филиала общества с ограниченной ответственностью "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ", являющимся подрядчиком строительства Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно материалам дела, между ООО "Мармекс" из Москвы и филиалом немецкой компании в октябре 2016 года был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева,86. Была согласована и цена услуг - 1 198 руб. чел/час. Отметим, что филиалы немецкой компании, как следует из судебных материалов, находятся в Волжском и в Санкт-Петербурге. Ответчик настаивал на том, что указанный договор является незаключенным, однако суд посчитал эти доводы несостоятельными. Во исполнение принятых на себя обязательств ООО "Мармекс" оказало услуг на сумму более 31 миллиона рублей, что подтверждается материалами дела. Однако они не были оплачены. В этой связи ответчику были направлены претензии, а затем субподрядчик был вынужден обратиться в арбитраж. Суд удовлетворил иск московской фирмы в полном объеме, обязав филиал немецкой компании также оплатить госпошлину в размере более 84 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, что Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском, который возводится с 2005 года, планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Сроки несколько раз переносились. Как недавно сообщало информагентство, 12 марта этого года было опубликовано постановление правительства РФ о выделении более 663 миллионов рублей инвестиций на строительство центра. Заказчиком и застройщиком объекта, который возводится в городе Волжском Волгоградской области, является ФКУ "Дирекция единого заказчика - застройщика" Минздрава РФ. Сметная стоимость объекта - свыше 6,4 миллиарда рублей. Мощность, подлежащая вводу, - 39,23 тыс. кв.метров. 
В постановлении правительства РФ было указано, что в 2005-2013 годах и в 2016-2017 годах в строительство центра были осуществлены бюджетные инвестиции в сумме более 3,9 миллиарда рублей, в том числе в проектные и изыскательские работы - 342 миллиона рублей. В 2014 году была предоставлена субсидия из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в размере более 1,8 миллиарда рублей.

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Общество 21.03.2018 17:56

В Волгограде для борьбы с наледью задействовали танк МЧС Гусеничный путепрокладчик БАТ-М отправили на расчистку дороги в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, бульдозер, созданный на базе танка Т-54, будет бороться с ледяными торосами, которые образовались на улице Алюминиевая. На место тяжелую технику доставят на специальном грузовом трале. Дорожные препятствия образовались из-за мокрого снега, дождя и гололёда. Они мешают нормальному движению транспорта.
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Пожилая волгоградка сегодня погибла от наезда мусоровоза в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло около 16.00 на улице Лазоревой недалеко от остановки Вторчермет. Задействованный в перевозке мусора со свалки из Кировского района на полигон в Светлоярском районе "КамАЗ" сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Позднее она скончалась от травм в больнице. 
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Перевернувшийся прицеп грузовика на трассе Волгоград-Астрахань оставил полгорода без света Сегодня на 299-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся прицеп грузовика DAF. По сообщению УМВД по Астраханской области  44-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. В аварии мужчина не пострадал. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24".  «В результате ДТП высыпался перевозимый груз, предназначенный для нужд газоперерабатывающего завода. Он не представляет какой-либо опасности. Также из-за повреждения линии электропередачи без света осталась почти половина города Харабали», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителю...
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Расследования 21.03.2018 15:59

К 8 месяцам колонии строгого режима городской суд Волжского приговорил Виктора Воронцова, признанного виновным в нападении на врача скорой помощи. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 24 декабря прошлого года около полуночи. Воронцов выпивал в компании нескольких товарищей. Внезапно завязалась драка, во время которой одного из мужчин ударили по голове бутылкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но когда врачи приехали, волжанин ехать в больницу отказался. Тогда фельдшер стал оказывать медпомощь на месте. В этот момент Воронцов набросился на медика и стал его душить. Коллегам удалось отбить врача и вызвать полицию. Протрезвев, Воронцов признал...
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Телеком 21.03.2018 15:52

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Общество 21.03.2018 14:48

На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид Слуцкий В региональном отделении Общероссийского народного фронта Волгоградской области состоялось подведение итогов и награждение победителей и участников всероссийского квеста ОНФ «18 мгновений весны». Это была игра по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах, которые были реконструированы или вновь построены в регионах страны за последние годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, в  качестве локаций в Волгограде были зашифрованы такие объекты, как автомобильный мост через Волгу, парк Дружбы в Центральном и парк «70-летия Победы» в Краснооктябрьском районах, автодорожный тоннель на улице Тулака Советского района, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова,...
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Расследования 21.03.2018 14:33

В Волгограде депутату Щуру продлили абонемент на пребывание в СИЗО Депутату Волгоградской городской думы Евгению Щуру, обвиняемому в мошенничестве с автостраховкой, продлили  срок содержания под стражей. Как сообщили  ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, арест продлен до 13 июня. К тому моменту общее время, проведенное в СИЗО, составит полтора года. Завтра областной суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении другого нардепа - Алексея Зверева, а также экс-депутата гордумы Федора Литвиненко. Все они проходят по одному уголовному делу о многомиллионных аферах с ОСАГО. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. ...
Прочитана: 3471 раз
Спорт 21.03.2018 14:14

В Волгограде ГДЮЦ на время проведения ЧМ-2018 вместит билетный центр Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской  во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов,...
Прочитана: 4365 раз
Происшествия 21.03.2018 14:10

Жертвой интернет-мошенника стал пожилой житель Советского района Волгограда, пытавшийся купить известную криптовалюту по сверхнизкому курсу. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 79-летний пенсионер на одном из интернет-сайтов  позарился на объявление о продаже биткоина за 40 тысяч рублей. Торговец убедил пенсионера в невероятной выгодности такой сделки. Ведь рыночный курс виртуальной валюты исчисляется тысячами долларов. Доверчивый волгоградец перевел на счет злоумышленника деньги и стал ждать обещанную валюту. Но поняв, по прошествии нескольких недель, что его обманули обратился в полицию. Полицейские призывают волгоградцев не поддаваться на уловки злоумышленников - бесплатный сыр, или даже беспрецедентно дешевый, бывает только в мышеловке. ...
Прочитана: 3392 раз
Происшествия 21.03.2018 13:24

За изготовление и сбыт холодного оружия волгоградцу грозит до 2 лет колонии Тридцатитрехлетний неработающий житель Волгограда подозревается в незаконном изготовлении холодного оружия и его сбыте. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, подозреваемый в декабре 2017 года на одном из сайтов в сети Интернет опубликовал объявление о продаже ножа, а спустя несколько месяцев, когда нашел покупателя, на борту теплохода ОМ-152 на причале речного порта г. Волгограда за 2 тыс.рублей продал его. Согласно исследованию, данный нож является холодным оружием, изготовленным самодельным способом с применением промышленного оборудования. В ходе осмотра гаражного бокса подозреваемого там обнаружен и изъят кистень, который также относится к категории холодного оружия и изготовлен подозреваемым в...
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Экономика 21.03.2018 13:22 (Обновлено: 21.03.2018 16:15)

За год количество ипотечных жилищных кредитов, оформленных жителями Волгоградской области, выросло почти в 2 раза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет строительства Волгоградской области, если на 1 февраля 2017 года было выдано 639 ипотечных займов, то на 1 февраля этого года – 1163. Рост составил 182%. Соответственно, увеличился и объем ипотечных займов – с 911 миллионов рублей до 1 миллиарда 809 миллионов. Средний срок кредитования составил по последним данным в 2018 году 184 месяца. Рост интереса к ипотеке может быть связан со снижением ставок по жилищным кредитам. Так, в настоящее время средняя величина ставки – 9,71%, на...
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21 марта 17:56
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21 марта 17:47
Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должникомСмотреть фотографии
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21 марта 14:48
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