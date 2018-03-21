Штраф в 50 тысяч рублей был назначен замдиректора МБУ "Северное" Илье Багрову за уклонение от конкурса при заключении муниципального контракта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушение вскрылось при проверке, проведенной надзорным ведомством. Так, в октябре минувшего года МБУ "Северное" заключило контракт с подрядчиком на выполнение работ по восстановлению дорог и нанесению дорожной разметки в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Стоимость работ составила около 26 млн рублей. При этом, вопреки закону, конкурс на заключение договора не проводился. После прокурорской проверки областной комитет финансов оштрафовал нарушителя (на тот момент Багров исполнял обязанности директора предприятия).

По имеющимся сведениям, в этом году аналогичные контракты заключались уже в соответствии с требованиями закона.