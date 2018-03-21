Ученый рассказал, когда жители Волгограда привыкнут к новому часовому поясу

РИА Новости, 21 марта 2018 г. (в сокращении).

В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ в волгоградском регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. "Да" переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей.

"Наиболее важные показатели организма перестраиваются и приходят в норму в течение нескольких суток, от одного до трех дней. Однако есть некоторые характеристики гормональной активности, пептиды, перестройка которых тянется дольше и может доходить до двух недель. У более возрастных жителей, людей с нарушениями здоровья или метеочувствительных адаптационные периоды тянутся дольше. В среднем это период до одного месяца", — пояснил специалист по проблемам сна, заведующий отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.

Он добавил, что для организма самый оптимальный вариант — просыпаться на рассвете и начинать работать через час после пробуждения, а засыпать после захода солнца. При этом по словам доктора биологических наук, человек может приспособиться ко всему, это касается и сна.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области в основном и жаловались на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Как заявили в общественной палате региона, фактический перевод стрелок в регионе на час вперед состоится скорее всего не раньше осени 2018 года. Итоги референдума рассмотрят на заседании областной думы, которая, в свою очередь, должна будет выйти с инициативой к Государственной Думе утвердить итоги референдума и принять решение о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс.

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