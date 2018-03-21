Прокуратура: в Волгограде закон о правах инвалидов нарушали почти во всех районах

В Волгограде областная прокуратура нашла нарушения законов о защите прав инвалидов почти во всех районах города. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, при проверке, проведенной надзорным ведомством, оказалось, что многие социальные, спортивные учреждения, гостиницы и торговые павильоны недоступны для маломобильных групп населения. Так, вход в гостиницу “Hilton Garden Inn” на момент проверки не был оборудован наружным устройством вызова помощи и соответствующим звуковым указателем. Отсутствовали в гостинице и информационные таблички со шрифтом Брайля. На первой и последней ступенях лестницы на входе не было яркой контрастной маркировки, а перед самой лестницей тактильных полос. Аналогичные нарушения обнаружены и в гостинице “Парк Инн”. В физакадемии в Центре адаптивной физкультуры, подъезд к парковочным местам для инвалидов оказался заблокирован машинами, а специальный знак на парковке отсутствовал. Также на входе не было табличек с надписями шрифтом Брайля и звукового указателя входа. А наклон пандуса превысил норматив в 12 раз. В тоже время в центре занимаются более 120 воспитанников с ограниченными возможностями. Прокуратура Ворошиловского района нашла нарушение и в работе МУП “Метроэлектротранс”, так как долгое время практически не были доступны для инвалидов пешеходные переходы станций “ТЮЗ” и “Профсоюзная”, о чем не раз писало информагентство. Также они не были оборудованы предупреждающими тактильными наземными указателями для инвалидов по зрению, а краевые ступени лестничных маршей не выделялись цветом. Отсутствовали там и специальные подъемные устройства. Кроме того, покрытие пандусов не было достаточно шероховатым, а завершения поручней не оборудованы нетравмирующими окончаниями. В связи с этими нарушениями прокуратура подала иск в суд Центрального района. Он был удовлетворен, а исполнение взято на контроль надзорным ведомством.



