«Ростелеком» обеспечил комплексную фиксацию движения на дорогах Астраханской области

В Астраханской области «Ростелеком» запустил региональную систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это первый комплексный проект не только в Южном федеральном округе, но и в России в целом. Впервые реализована единая система контроля не только соблюдения правил дорожного движения, но и перегруза при перевозках, а все каналы передачи данных с комплексов защищены с помощью отечественных решений в области кибербезопасности.

В результате в Астрахани и области работают 148 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они позволяют контролировать перекрестки и железнодорожные переезды, соблюдение правил стоянки и остановки машин, пропуска пешеходов, выезд на встречную полосу и соблюдение скоростного режима. На региональных дорогах с основным потоком грузового транспорта установлены 5 постов автоматического весогабаритного контроля.

В здании мониторингового центра созданы условия для комфортной работы сотрудников ГИБДД, операторов весогабаритного контроля, инженерных групп по обслуживанию комплексов, а также открыт центр приёма граждан.

«Наша компания как интегратор цифровых сервисов адаптирует свои продукты под запросы конкретного заказчика. В результате индивидуального решения, созданного для Астраханской области, жители региона получают удобную и прозрачную систему мониторинга дорожной ситуации», — отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

По условиям соглашения, сопровождать систему на протяжении следующих 11 лет также будет «Ростелеком». Эксплуатация подразумевает текущий ремонт, замену и модернизацию оборудования, организацию почтовой доставки уведомлений нарушителям, перемещение рубежей фотовидеофиксации и поддержание работоспособности системы в круглосуточном режиме.



