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 21.03.2018 09:47

В Волгограде готовят к праздничному рейсу "Воинский эшелон"

Начались работы по подготовке в праздничный рейс ретро-поезда "Воинский эшелон", который в апреле-мае будет курсировать между железнодорожными станциями трех областей - Волгоградской, Саратовской и Астраханской. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском отделении Приволжской железной дороги, ретро-поезд "Воинский эшелон" - специальный историко-патриотический проект, реализуемый при участии музея-заповедника "Сталинградская битва". Он состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Например, все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубицу-пушку. Вся военная техника предоставлена музеем-заповедником "Сталинградская битва". Ретро-поезд в апреле-мае посетит 25 станций Волгоградского, Саратовского и Астраханского регионов ПривЖД. Конечной точкой маршрута следования станет вокзал станции Волгоград-1, где жители и гости города-героя смогут посетить ретро-состав 8 и 9 мая.

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Общество 21.03.2018 09:54

Волгоградские дачники отправились на Культбазу сажать морковку Сегодня от причала Волгоградского речпорта отправился первый теплоход до Культбазы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на морозную погоду, первый в этом году рейс перевез на остров Сарпинский десятки дачников. По словам волгоградцев, дел на участках у них много: кто-то собирается чистить территорию от снега, кто-то – закладывать картофель для посадки, а кто-то – сажать морковку под пленку. Стоимость проезда сейчас составляет 70 рублей, с 1 апреля она повысится до 77 рублей. Цена социального проездного – 410 рублей. 
Прочитана: 207 раз
Экология 21.03.2018 09:19

Земляную яму около оросительного канала в Каплачевском районе, в которой находились разложившиеся останки животных и шкуры мелкого рогатого скота,  обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, земельный участок принадлежит физическому лицу, который нарушил Закон «О ветеринарии» и «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Согласно правилам,  уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается, владелец обязан утилизировать их путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживать в биотермических ямах, уничтожать сжиганием или в исключительных случаях захоронять в специально отведенных местах. Нарушитель оштрафован на 4 000...
Прочитана: 485 раз
Экология 21.03.2018 09:10 (Обновлено: 21.03.2018 09:11)

В Волгоградской области будет подготовлен план дезинсекционных и дератизационных обработок  объектов, задействованных в проведении матчей ЧМ-2018, мест массового пребывания населения, лесопарковых зон, водных объектов, туристических маршрутов и иных мероприятий для  улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, также будут обработаны и водоемы, расположенные в 15-километровой зоне от стадиона «Волгоград Арена». Водные объекты начнут обрабатывать уже в апреле. Также выяснилось, что в администрации региона не отказались и от планов по регулированию режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел в период проведения ЧМ-2018. Соответствующее обоснование этих проектов должно быть подготовлено до 15 июля 2018 года....
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Происшествия 21.03.2018 08:42

В  Суровикинском районе Волгоградской области на 118-ом километре трассы  Волгоград-Каменск-Шахтинский в результате ДТП погибли 2 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, накануне столкнулись легковой и грузовой автомобили. До прибытия скорой помощи от полученных травм скончались 68-летний водитель легковушки и 65-летняя пассажирка. Трагедия произошла в 20-14.  В региональном главке МВД информагентству уточнили, что  водитель “Лады Калины” превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым “КАМАЗом” с полуприцепом. Трагедия произошла в 20-14. При этом, напомним, накануне в 20-55 трассу на границе с Украиной из-за ледяного дождя временно закрывали для проезда автобусов и большегрузов. Движение было возобновлено...
Прочитана: 1056 раз
Общество 21.03.2018 06:25 (Обновлено: 21.03.2018 06:26)

Возобновлено движение по трассе “Волгоград-Каменск-Шахтинский”, сообщили ИА “Высота 102”  в пресс-службе ФКУ Упрдор “Азов”. Напомним, движение для пассажирского и грузового транспорта было закрыто из-за ледяного дождя накануне в 20:55, а восстановилось незадолго до полуночи. Тем не менее, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся. 
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Экономика 21.03.2018 05:33

Утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов РФ в 2018 году. Об этом говорится на официальном сайте правительства России, сообщает ИА «Высота 102». Для Волгоградской области лимиты установлены в размере 3%. Для Ростовской области — 2%, Краснодарского края — 2,6%, Астраханской области – 2,9%, республики Адыгеи — 4,4%, Крыма — 5,8%, Калмыкии — 6,2%, Севастополя — 16,5%.  Нормативы определены как отношение оценки объема расходов на содержание законодательных, исполнительных и других органов государственной власти субъекта Федерации к оценке объема поступлений в 2018 году налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации и дотации на выравнивание его бюджетной обеспеченности,...
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Общество 20.03.2018 22:06

Закрыта для проезда общественного и грузового транспорта трасса А-260 “Волгоград - Каменск-Шахтинский”, сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ФКУ Упрдор “Азов”. Это связано с ледяным дождем, начавшимся вечером. Сейчас 20 единиц техники обрабатывают дорогу реагентами. Информация об ограничении движения передается по радио, в том числе по “каналу дальнобойщиков” - 15 каналу AM-диапазона. Напомним, что ранее днем региональное управление МЧС предупреждало об ожидаюшемся ухудшении погоды и подготовило мобильные пункты обогрева. Водителям рекомендуют постараться не выезжать на трассы, а в пути соблюдать скоростной режим. Ограничение было введено в 20:55. Напомним, накануне днем из-за погодных условий были перекрыты дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский” и...
Прочитана: 5515 раз
Выборы 20.03.2018 20:03

В Волгограде раздевшегося до трусов члена УИК вылечили Сегодня глава облизбиркома впервые после дня выборов прокомментировал странный инцидент с голым членом УИК в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, 18 марта на избирательном участке №256, расположенном в здании детского сада, член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ после собственного участия в голосовании демонстративно разделся до трусов перед избирателями и коллегами. При этом мужчина издавал странные звуки, пытался что-то напевать. Долго перформанс не длился, поскольку мужчину быстро задержали полицейские, дежурившие на участке. Поведение члена комиссии Виктор Черячукин, комментируя курьезный случай в ходе проесс-конференции, назвал неадекватным.  «Дальнейшей его судьбой занимается полиция....
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Аналитика 20.03.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: зима в Волгоградской области не сдается и готовит опасные сюрпризы. «Переворачивают с ног на голову»: на открытом заседании суда жестокий убийца двух жительниц Волжского высказал недоверие журналистам. Волгоградские коммунисты снова недовольны ходом выборов: но на акцию протеста из 100 заявленных участников пришли немногие. В ЖК «Изумрудный» идут дорогой трудной: в Краснослободске дольщики потребовали выполнения обещаний достроить дома. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  ...
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Здравоохранение 20.03.2018 19:57

Реанимационная бригада на вертолете "Ансат" доставила в областной центр  маленького жителя Серафимовича. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, четырехмесячный мальчик был эвакуирован из серафимовичской центральной районной больницы. Врачи обнаружили у малыша целый букет сердечных заболеваний: врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки и стеноз митрального клапана. Теперь за жизнь и здоровье маленького пациента будут бороться волгоградские врачи.
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Выборы 20.03.2018 19:33

Материалы проверки по голосованию на избирательном участке №611 в Красноармейском районе Волгограда направлены в правоохранительные органы. Об этом, как передает корреспондент ИА «Высота 102», сообщил сегодня журналистам председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин. По его словам, основанием для проверки стала видеозапись, сделанная на данном избирательном участке в течение дня голосования. Напомним, вчера, 19 марта, избирком Волгоградской области признал результаты голосования на избирательном участке № 611 недействительными.   «Мы установили, что действительно на...
Прочитана: 7723 раз
Расследования 20.03.2018 19:13

К 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима приговорил суд за мошенничество жительницу “столицы российской провинции” Елену Шрамко. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам оставила в силе такой приговор урюпинского горсуда. На протяжении трех лет - с марта 2011 по ноябрь 2014 - женщина занимала деньги, якобы, на покупку квартиры для дочери. Но как оказалось на деле, ни покупать жилплощадь, ни возвращать деньги женщина и не намеревалась. Всего ее жертвами стали 12 человек, у которых она выманила более трех миллионов рублей.   
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Газетный киоск 20.03.2018 18:01

Крыша для болельщика на ЧМ-2018 не должна быть дорогой ТАСС, 20 марта 2018, в сокращении. Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные услуги на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и уже оштрафовал гостиницы на 2,6 млн рублей. У государственных органов есть вполне четкие критерии, по которым они оценивают факт завышения цен со стороны отельеров. В феврале 2016 года правительство выпустило специальное постановление, в котором установило максимальные цены на гостиничное обслуживание на время проведения чемпионата мира по футболу. Подобные ограничения по цене начинают действовать на даты за месяц до первого матча чемпионата мира и заканчиваются через месяц после последнего матча.  Тем не менее действие...
Прочитана: 1380 раз
Выборы 20.03.2018 16:34

В Волгоградской области подписали протоколы с итогами выборов президента и референдума Несколько минут назад на заседании избирательной комиссии Волгоградской области были подписаны протоколы с итогами выборов президента РФ и регионального референдума о времени. Об этом, как сообщает корр. ИА "Высота 102", заявил журналистам по окончанию заседания председатель избиркома Виктор Черячукин. По его словам, все 14 членов ИКВО проголосовали за указанные в протоколах результаты единогласно и без замечаний.   Окончательные итоги волеизъявления жителей региона выглядят следующим образом: явка на президентских выборах в Волгоградской области - 68,14%, на референдуме - 66,38%. Владимир Путин получил в Волгоградской области 77,55% голосов избирателей, Павел Грудинин - 11,74%, а Владимир Жириновский - 5,83%.  По итогам референдума...
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Общество 20.03.2018 15:52

Руководителя Росгвардии по Волгоградской области забрали в Москву Приказом директора Росгвардии временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области назначен полковник Юрий Тупиков, который с 2011 года руководил вневедомственной охраной региона. Его предшественник полковник Михаил Воробьев указом президента Российской Федерации назначен начальником Главного Управления Росгвардии по г. Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, Врио заместителя командующего Южным округом Росгвардии генерал-майор Виталий Садовников представил нового руководителя и поблагодарил полковника Михаила Воробьева за службу и «фундамент», который он создал для развития территориального органа, а также поздравил офицеров с назначениями на вышестоящие должности, пожелал им успехов и новых побед.
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