Яму с останками животных обнаружили в Волгоградской области

ТАСС, 20 марта 2018, в сокращении. Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные услуги на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и уже оштрафовал гостиницы на 2,6 млн рублей. У государственных органов есть вполне четкие критерии, по которым они оценивают факт завышения цен со стороны отельеров. В феврале 2016 года правительство выпустило специальное постановление, в котором установило максимальные цены на гостиничное обслуживание на время проведения чемпионата мира по футболу. Подобные ограничения по цене начинают действовать на даты за месяц до первого матча чемпионата мира и заканчиваются через месяц после последнего матча. Тем не менее действие...