Вокруг стадиона «Волгоград Арена» потравят мошку

В Волгоградской области будет подготовлен план дезинсекционных и дератизационных обработок объектов, задействованных в проведении матчей ЧМ-2018, мест массового пребывания населения, лесопарковых зон, водных объектов, туристических маршрутов и иных мероприятий для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, также будут обработаны и водоемы, расположенные в 15-километровой зоне от стадиона «Волгоград Арена». Водные объекты начнут обрабатывать уже в апреле. Также выяснилось, что в администрации региона не отказались и от планов по регулированию режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел в период проведения ЧМ-2018. Соответствующее обоснование этих проектов должно быть подготовлено до 15 июля 2018 года. До этого срока, согласно размещенным ранее госзаказам, ученые будут наблюдать и за стадиями развития кровососущих мошек. Ранее, напомним, в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре высказались против намерений чиновников регулировать пропуск воды через Волгоградский гидроузел, опасаясь неблагоприятных последствий для экологии региона и соседней Астраханской области.



