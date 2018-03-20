В Волгоградской области в ледяной дождь погибли два человека в ДТП

В Суровикинском районе Волгоградской области на 118-ом километре трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский в результате ДТП погибли 2 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, накануне столкнулись легковой и грузовой автомобили. До прибытия скорой помощи от полученных травм скончались 68-летний водитель легковушки и 65-летняя пассажирка. Трагедия произошла в 20-14.

В региональном главке МВД информагентству уточнили, что водитель “Лады Калины” превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым “КАМАЗом” с полуприцепом. Трагедия произошла в 20-14. При этом, напомним, накануне в 20-55 трассу на границе с Украиной из-за ледяного дождя временно закрывали для проезда автобусов и большегрузов. Движение было возобновлено лишь к полуночи после обработки дороги реагентами.



