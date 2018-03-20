Малыша с болезнью сердца доставили в Волгоград вертолетом

Реанимационная бригада на вертолете "Ансат" доставила в областной центр маленького жителя Серафимовича. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, четырехмесячный мальчик был эвакуирован из серафимовичской

центральной районной больницы. Врачи обнаружили у малыша целый букет сердечных заболеваний: врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки и стеноз митрального клапана. Теперь за жизнь и здоровье маленького пациента будут бороться волгоградские врачи.



