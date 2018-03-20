В Волгограде раздевшегося до трусов члена УИК вылечили







Сегодня глава облизбиркома впервые после дня выборов прокомментировал странный инцидент с голым членом УИК в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, 18 марта на избирательном участке №256, расположенном в здании детского сада, член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ после собственного участия в голосовании демонстративно разделся до трусов перед избирателями и коллегами. При этом мужчина издавал странные звуки, пытался что-то напевать. Долго перформанс не длился, поскольку мужчину быстро задержали полицейские, дежурившие на участке.





Поведение члена комиссии Виктор Черячукин, комментируя курьезный случай в ходе проесс-конференции, назвал неадекватным. «Дальнейшей его судьбой занимается полиция. По моей информации, ему потом оказывалась медицинская помощь, исходя из особенностей его поведения и того состояния, в котором он находился», - пояснил глава областной избирательной комиссии.

«На работе УИКа, на ходе голосования этот инцидент никак не отразился. Все остальные процедуры были совершены в соответствии с законом», - заключил председатель ИКВО.



