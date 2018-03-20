|Газетный киоск
|20.03.2018 18:01
Крыша для болельщика на ЧМ-2018 не должна быть дорогой
ТАСС, 20 марта 2018, в сокращении.
Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные услуги на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и уже оштрафовал гостиницы на 2,6 млн рублей. У государственных органов есть вполне четкие критерии, по которым они оценивают факт завышения цен со стороны отельеров. В феврале 2016 года правительство выпустило специальное постановление, в котором установило максимальные цены на гостиничное обслуживание на время проведения чемпионата мира по футболу. Подобные ограничения по цене начинают действовать на даты за месяц до первого матча чемпионата мира и заканчиваются через месяц после последнего матча.
Тем не менее действие постановления не остановило владельцев некоторых гостиниц от попыток завысить цены. Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводила многочисленные факты подобных нарушений. Так, еще в конце прошлого года мониторинг цен в гостиницах Волгограда показал, что номер в местном хостеле "Подсолнух" на две ночи (21–23 июня) стоил 12,8 тыс. рублей (притом что, согласно постановлению правительства, две ночи в хостеле не могут стоить более 9960 рублей), в гостинице Lite-Hotel** за тот же срок просили 62 тысячи (максимально разрешенная цена — 13660 рублей), а в гостинице "Сталинград"** — 150 тыс. рублей (при тех же максимально разрешенных 13660 рублях). Примерно ту же картину эксперты АТОР зафиксировали и в некоторых других городах, принимающих ЧМ-2018.
На момент написания данного материала цены в этих гостиницах, согласно популярному сервису онлайн-бронирования, поменялись так: в "Подсолнухе снизились до 2400 за две ночи, в "Сталинграде" — до 61740 рублей, а в Lite-Hotel и вовсе выросли до 83860 рублей. И это не предел.
Ростуризм уже составил черный список отелей, завышающих цены. В отдельных случаях норматив по стоимости размещения за одну ночь превышен в 26 раз, отмечают в ведомстве. Самыми жадными, согласно этим данным, оказались отельеры из Санкт-Петербурга и Краснодарского края, далее следует Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница-нарушитель.
Должностным лицам, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, грозит штраф 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, юрлицам — "двукратный размер излишне полученной выручки" за весь период, в течение которого завышались цены.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5047251
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Выборы
|20.03.2018 20:03
Сегодня глава облизбиркома впервые после дня выборов прокомментировал странный инцидент с голым членом УИК в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, 18 марта на избирательном участке №256, расположенном в здании детского сада, член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ после собственного участия в голосовании демонстративно разделся до трусов перед избирателями и коллегами. При этом мужчина издавал странные звуки, пытался что-то напевать. Долго перформанс не длился, поскольку мужчину быстро задержали полицейские, дежурившие на участке. Поведение члена комиссии Виктор Черячукин, комментируя курьезный случай в ходе проесс-конференции, назвал неадекватным. «Дальнейшей его судьбой занимается полиция. По моей...
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|Аналитика
|20.03.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: зима в Волгоградской области не сдается и готовит опасные сюрпризы. «Переворачивают с ног на голову»: на открытом заседании суда жестокий убийца двух жительниц Волжского высказал недоверие журналистам. Волгоградские коммунисты снова недовольны ходом выборов: но на акцию протеста из 100 заявленных участников пришли немногие. В ЖК «Изумрудный» идут дорогой трудной: в Краснослободске дольщики потребовали выполнения обещаний достроить дома. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Здравоохранение
|20.03.2018 19:57
Реанимационная бригада на вертолете "Ансат" доставила в областной центр маленького жителя Серафимовича. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, четырехмесячный мальчик был эвакуирован из серафимовичской центральной районной больницы. Врачи обнаружили у малыша целый букет сердечных заболеваний: врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки и стеноз митрального клапана. Теперь за жизнь и здоровье маленького пациента будут бороться волгоградские врачи.
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|Выборы
|20.03.2018 19:33
Материалы проверки по голосованию на избирательном участке №611 в Красноармейском районе Волгограда направлены в правоохранительные органы. Об этом, как передает корреспондент ИА «Высота 102», сообщил сегодня журналистам председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин. По его словам, основанием для проверки стала видеозапись, сделанная на данном избирательном участке в течение дня голосования. Напомним, вчера, 19 марта, избирком Волгоградской области признал результаты голосования на избирательном участке № 611 недействительными. «Мы установили, что действительно на данном УИКе есть признаки...
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|Расследования
|20.03.2018 19:13
К 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима приговорил суд за мошенничество жительницу “столицы российской провинции” Елену Шрамко. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам оставила в силе такой приговор урюпинского горсуда. На протяжении трех лет - с марта 2011 по ноябрь 2014 - женщина занимала деньги, якобы, на покупку квартиры для дочери. Но как оказалось на деле, ни покупать жилплощадь, ни возвращать деньги женщина и не намеревалась. Всего ее жертвами стали 12 человек, у которых она выманила более трех миллионов рублей.
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|Общество
|20.03.2018 17:51
Волгоградским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Волгоградской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, 10 ноября 2017 года представительному органу власти было выдано предупреждение об исключении обязанности хозяйствующих субъектов по содержанию и благоустройству территории, в отношении которой у них отсутствуют какие-либо права и, более того, обязанности по созданию на ней объектов благоустройства. Однако предупреждение Волгоградской городской думой в установленный срок не исполнено. По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова, возбуждено дело по признакам ограничения Волгоградской городской думой конкуренции на рынке размещения нестационарных торговых объектов в г. Волгограде. Недавнее внесение изменений в...
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|Выборы
|20.03.2018 16:34
Несколько минут назад на заседании избирательной комиссии Волгоградской области были подписаны протоколы с итогами выборов президента РФ и регионального референдума о времени. Об этом, как сообщает корр. ИА "Высота 102", заявил журналистам по окончанию заседания председатель избиркома Виктор Черячукин. По его словам, все 14 членов ИКВО проголосовали за указанные в протоколах результаты единогласно и без замечаний. Окончательные итоги волеизъявления жителей региона выглядят следующим образом: явка на президентских выборах в Волгоградской области - 68,14%, на референдуме - 66,38%. Владимир Путин получил в Волгоградской области 77,55% голосов избирателей, Павел Грудинин - 11,74%, а Владимир Жириновский - 5,83%. По итогам референдума 58,82%...
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|Общество
|20.03.2018 15:52
Приказом директора Росгвардии временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области назначен полковник Юрий Тупиков, который с 2011 года руководил вневедомственной охраной региона. Его предшественник полковник Михаил Воробьев указом президента Российской Федерации назначен начальником Главного Управления Росгвардии по г. Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, Врио заместителя командующего Южным округом Росгвардии генерал-майор Виталий Садовников представил нового руководителя и поблагодарил полковника Михаила Воробьева за службу и «фундамент», который он создал для развития территориального органа, а также поздравил офицеров с назначениями на вышестоящие должности, пожелал им успехов и новых побед.
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|Происшествия
|20.03.2018 15:50
Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего осужденного за незаконное получение кредитов, отбывающего наказание в исправительной колонии №12 УФСИН России по Волгоградской области, и его друга. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, они подозреваются по двум статьям УК РФ - дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия и посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. По данным следствия, в январе 2018 года осужденный через своего 27-летнего товарища предложил оперативному сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции взятку в размере 1 млн. рублей за оказание содействия в изменении процессуального статуса по...
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|Экономика
|20.03.2018 15:46
Командно-штабные учения с отработкой четких действий по локализации и ликвидации аварийного положения с обеспечением надежных схем и режимов работы оборудования в преддверии чемпионата мира по футболу начались сегодня на Волжской ТЭЦ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, основная цель проводимых учений - отработка чёткого взаимодействия между структурными подразделениями, диспетчерскими службами смежных предприятий и пожарными подразделениями в случае аварийных ситуаций. Поэтому, помимо оперативного персонала действующих добровольных пожарных и нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников теплоэлектростанции, в учениях принимают участие МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" Волжского, пожарные подразделения 33 ПЧ 13 ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, МКУ «Служба...
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|Общество
|20.03.2018 15:21
Водоснабжение будет временно ограничено с 09.00 до 20.00 21 марта в Краснооктябрьском районе в связи с проведением работ по модернизации на водопроводной насосной станции по пр. Металлургов. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании "Концессии водоснабжения", работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. Воды не будет по адресам: - ул. Богунская, дд. № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; - ул. Качалова, дд. № 40, 42, 44, 48, 50, 52; - ул. Поддубного, дд. № 3, 5, 7, 7а, 9; - пр. Металлургов, дд. № 50, 50а, 52, 54; - ул. Северный городок, дд. № 1а, 1, 2,...
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|Культура
|20.03.2018 15:20
В эту субботу в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие подземелья в «Доме богатого колониста». Посетители смогут спуститься в подвал с 250-летней историей, ранее не доступный для посещения, который может являться частью так и не найденных подземных ходов братства гернгутеров. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области. Теперь для посетителей экскурсии будут представлены 7 подвалов сарептских зданий: «Дом холостых братьев», «Дом колониста», «Дом пастора», «Дом сарептского аптекаря», «Торговый дом Гольдбаха», «Дом Гличей» и «Дом богатого колониста». В ходе экскурсии посетители музея-заповедника «Старая Сарепта» узнают об истории строения подвалов, об их хозяйственной и оборонительной функции. ...
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|Общество
|20.03.2018 14:58
Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в очередной раз потребовали от застройщика ответа на главный вопрос – когда они смогут заехать в свои квартиры? Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке комплекса состоялась встреча несостоявшихся новоселов, представителей инспекции госстройнадзора по Волгоградской области и руководителя компании «Строительные системы» Артема Бирюкова. По словам жителей, дома в жилом комплексе должны были сдать еще в 2015 году, однако до сих пор они не введены в эксплуатацию. Дольщикам даже не удалось зайти в дом, где они должны были жить уже...
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|Общество
|20.03.2018 14:20
Очередное ухудшение погодных условий на территории области ожидается в ближайшие двое суток. Об этом, со ссылкой на прогнозы синоптиков, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Так, 20 и 21 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, местами метели. В отдельных районах - гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Оперативные группы круглосуточно мониторят дорожную обстановку. Мобильные пункты обогрева на базе техники с высокой проходимостью находятся в 30-минутной готовности к применению. В них есть все необходимое, чтобы люди в тепле и сухости переждали непогоду, могли зарядить телефоны. Силы и средства областного МЧС готовы к...
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|Общество
|20.03.2018 14:14
Арбитражный суд Волгоградской области признал законным предписание инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области об устранении нарушений лицензионных требований, вынесенное в адрес ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда по региону, инспекция госжилнадзора области выявила ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В.И. Ленина, № 3 по ул. генерала Гуртьева в Волгограде. Это отмостки, балконные и карнизные плиты, фасады, наружная водосточная система, входные группы и двери, отделочный слой стен и потолков в...
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