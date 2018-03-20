Крыша для болельщика на ЧМ-2018 не должна быть дорогой





ТАСС, 20 марта 2018, в сокращении.

Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные услуги на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и уже оштрафовал гостиницы на 2,6 млн рублей. У государственных органов есть вполне четкие критерии, по которым они оценивают факт завышения цен со стороны отельеров. В феврале 2016 года правительство выпустило специальное постановление, в котором установило максимальные цены на гостиничное обслуживание на время проведения чемпионата мира по футболу. Подобные ограничения по цене начинают действовать на даты за месяц до первого матча чемпионата мира и заканчиваются через месяц после последнего матча.

Тем не менее действие постановления не остановило владельцев некоторых гостиниц от попыток завысить цены. Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводила многочисленные факты подобных нарушений. Так, еще в конце прошлого года мониторинг цен в гостиницах Волгограда показал, что номер в местном хостеле "Подсолнух" на две ночи (21–23 июня) стоил 12,8 тыс. рублей (притом что, согласно постановлению правительства, две ночи в хостеле не могут стоить более 9960 рублей), в гостинице Lite-Hotel** за тот же срок просили 62 тысячи (максимально разрешенная цена — 13660 рублей), а в гостинице "Сталинград"** — 150 тыс. рублей (при тех же максимально разрешенных 13660 рублях). Примерно ту же картину эксперты АТОР зафиксировали и в некоторых других городах, принимающих ЧМ-2018.

На момент написания данного материала цены в этих гостиницах, согласно популярному сервису онлайн-бронирования, поменялись так: в "Подсолнухе снизились до 2400 за две ночи, в "Сталинграде" — до 61740 рублей, а в Lite-Hotel и вовсе выросли до 83860 рублей. И это не предел.

Ростуризм уже составил черный список отелей, завышающих цены. В отдельных случаях норматив по стоимости размещения за одну ночь превышен в 26 раз, отмечают в ведомстве. Самыми жадными, согласно этим данным, оказались отельеры из Санкт-Петербурга и Краснодарского края, далее следует Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница-нарушитель.

Должностным лицам, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, грозит штраф 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, юрлицам — "двукратный размер излишне полученной выручки" за весь период, в течение которого завышались цены.

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