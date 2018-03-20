Утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов РФ в 2018 году. Об этом говорится на официальном сайте правительства России, сообщает ИА «Высота 102». Для Волгоградской области лимиты установлены в размере 3%. Для Ростовской области — 2%, Краснодарского края — 2,6%, Астраханской области – 2,9%, республики Адыгеи — 4,4%, Крыма — 5,8%, Калмыкии — 6,2%, Севастополя — 16,5%.

Нормативы определены как отношение оценки объема расходов на содержание законодательных, исполнительных и других органов государственной власти субъекта Федерации к оценке объема поступлений в 2018 году налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации и дотации на выравнивание его бюджетной обеспеченности, подчеркивается в документе.



