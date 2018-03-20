«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области армия обманутых дольщиков может пополниться новобранцами











Смотрите сегодня в программе: зима в Волгоградской области не сдается и готовит опасные сюрпризы. «Переворачивают с ног на голову»: на открытом заседании суда жестокий убийца двух жительниц Волжского высказал недоверие журналистам. Волгоградские коммунисты снова недовольны ходом выборов: но на акцию протеста из 100 заявленных участников пришли немногие. В ЖК «Изумрудный» идут дорогой трудной: в Краснослободске дольщики потребовали выполнения обещаний достроить дома.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.







