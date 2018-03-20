Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего осужденного за незаконное получение кредитов, отбывающего наказание в исправительной колонии №12 УФСИН России по Волгоградской области, и его друга. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, они подозреваются по двум статьям УК РФ - дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия и посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

По данным следствия, в январе 2018 года осужденный через своего 27-летнего товарища предложил оперативному сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции взятку в размере 1 млн. рублей за оказание содействия в изменении процессуального статуса по уголовному делу по обвинению его в мошенничестве. Проще говоря, проходить по делу не в качестве обвиняемого, а стать свидетелем. В конце февраля текущего года посредник, находясь в салоне автомобиля, расположенного возле дома по ул. Сталинградской в г. Волжском, передал сотруднику полиции часть незаконного денежного вознаграждения в размере 160 тыс. рублей. При передаче денег мужчина был задержан оперативными сотрудниками отдела №1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемые полностью признали.



