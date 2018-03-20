В Волгограде в «Старой Сарепте» открывают новое подземелье





В эту субботу в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие подземелья в «Доме богатого колониста». Посетители смогут спуститься в подвал с 250-летней историей, ранее не доступный для посещения, который может являться частью так и не найденных подземных ходов братства гернгутеров. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области.

Теперь для посетителей экскурсии будут представлены 7 подвалов сарептских зданий: «Дом холостых братьев», «Дом колониста», «Дом пастора», «Дом сарептского аптекаря», «Торговый дом Гольдбаха», «Дом Гличей» и «Дом богатого колониста». В ходе экскурсии посетители музея-заповедника «Старая Сарепта» узнают об истории строения подвалов, об их хозяйственной и оборонительной функции.

Напомним, музей-заповедник «Старая Сарепта» — это крупный историко-архитектурный комплекс, включающий в себя 26 зданий. Музейная площадка реализует проекты, способствующие росту посещаемости. Помимо традиционных экскурсий, мастер-классов и фестивалей здесь состоялись первые в регионе сити-квесты, ночные экскурсии. На данный момент в «Старой Сарепте» работают 8 постоянных экспозиций, включая виртуальное представительство Музея истории религии (Санкт-Петербург), посетители могут принять участие в 11 квестах и 14 программах. При музее-заповеднике есть своя гостиница и кафе с традиционной сарептской кухней. За 2017 год музей посетили 213 тысяч экскурсантов. Уже третий год подряд «Старая Сарепта» становится самым популярным региональным музеем Волгоградской области.



