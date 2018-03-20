В Волгоградской области отрабатывают надёжные режимы работы энергооборудования перед ЧМ-2018

Командно-штабные учения с отработкой четких действий по локализации и ликвидации аварийного положения с обеспечением надежных схем и режимов работы оборудования в преддверии чемпионата мира по футболу начались сегодня на Волжской ТЭЦ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, основная цель проводимых учений - отработка чёткого взаимодействия между структурными подразделениями, диспетчерскими службами смежных предприятий и пожарными подразделениями в случае аварийных ситуаций. Поэтому, помимо оперативного персонала действующих добровольных пожарных и нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников теплоэлектростанции, в учениях принимают участие МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" Волжского, пожарные подразделения 33 ПЧ 13 ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, МКУ «Служба спасения Волгограда» и ООО «Автобаза».

Уже завтра подобные учения пройдут и на Волжской ТЭЦ-2, где также проверят слаженность и оперативность действий работников станции и профессионалов.

«Проведение таких учений дает возможность объективно оценить готовность нашего персонала к работе в режиме ЧС. Слаженность работы коллектива и четкое взаимодействие со всеми задействованными структурами – это наша главная задача для обеспечения надежности и безопасности жителей и гостей города. Командно-штабные учения проведены на хорошем организационном и методическом уровне. Что особенно важно в преддверии очень ответственного события для региона – чемпионата мира по футболу», - отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.



