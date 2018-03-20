МЧС предупреждает: на Волгоградскую область снова идет непогода









Очередное ухудшение погодных условий на территории области ожидается в ближайшие двое суток. Об этом, со ссылкой на прогнозы синоптиков, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Так, 20 и 21 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, местами метели. В отдельных районах - гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Оперативные группы круглосуточно мониторят дорожную обстановку. Мобильные пункты обогрева на базе техники с высокой проходимостью находятся в 30-минутной готовности к применению. В них есть все необходимое, чтобы люди в тепле и сухости переждали непогоду, могли зарядить телефоны. Силы и средства областного МЧС готовы к реагированию на возможные ЧС.

В тоже время специалисты ведомства призывают, по возможности, отказаться от дальних поездок, а в городе отдать предпочтение общественному транспорту. Это позволит снегоуборочной технике быстрее расчистить дороги.