





Обвиняемому в зверском убийстве двух девушек Александру Масленникову не нравятся публикации о нем в местных СМИ. Сегодня на предварительном судебном слушании уголовного дела он ходатайствовал перед судом о запрете фото- и видеосъемки процесса журналистами, сообщает ИА «Высота 102». На просьбу судьи обосновать свою позицию, Масленников заявил, что СМИ «переворачивают все с ног на голову». Однако судья разъяснил, что данный процесс является открытым и причин для отказа представителям средств массовой информации в съемке не усматривается.





Участие в сегодняшнем слушании приняли близкие погибшей Ольги Шапошниковой. Первое, что сказал гражданский муж убитой, как увидел подсудимого еще перед слушанием было: «Вот оно – чмо!». Судебные приставы попросили мужчину на судебном заседании вести себя корректно. По итогам слушания Масленникову продлили на полгода заключение под стражу. По существу судебное разбирательство назначено на 2 апреля. По выходу из зала заседания близкие погибшей дали небольшое интервью информагентству. Подробнее – в видеоматериале.





Масленникову 32 года, он безработный. Из мест лишения свободы, где он отсидел 11 лет за разбой и изнасилование , он вышел в мае прошлого года. По месту жительства участковым характеризовался отрицательно – на его поведение неоднократно поступали жалобы. Масленников был женат, сейчас – в разводе, детей не имеет.



