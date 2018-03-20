В Волгограде наркосбытчики получили 22 года тюрьмы на двоих

Двое безработных приговорены Тракторозаводским районным судом Волгограда в общей сложности к 22 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В суде доказано, что они через сеть Интернет получали указания от неустановленного следствием лица по сбыту наркотиков. В их обязанности входили расфасовка наркотиков, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику. Наркосбытчиков задержали в мае прошлого года, когда они раскладывали по тайникам крупную партию зелья. Противоправная деятельность была пресечена полицейскими. После задержания сообщников по месту их жительства и в тайниках было обнаружено и изъято около 200 г сильнодействующих наркотических средств. Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники признали в полном объеме. Каждый приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



